Il 7 giugno l’assemblea di Equo Garantito inaugura il futuro

Equo Garantito, l’organizzazione che riunisce a livello nazionale la maggior parte degli operatori del commercio equo e solidale nel nostro Paese, il 7 giugno prossimo si riunirà in assemblea e in quell’occasione procederà al rinnovo delle cariche sociali.

Un’assemblea non è mai un momento rituale. A maggior ragione non lo è nell’occasione in cui si deve procedere al rinnovo del Consiglio direttivo dell’associazione. Un momento in cui è necessario fare un consuntivo del lavoro svolto nei tre anni precedenti e proiettarne le risultanze in direzione del futuro.

È un momento, quello presente, nel quale il panorama economico soffre l’impatto delle diverse crisi legate ai cambiamenti del contesto geopolitico e al contempo della crisi ambientale legata al cambiamento climatico. Di questa situazione soffrono maggiormente i soggetti economicamente e socialmente più deboli. È un momento, proprio per questo, che chiama all’azione e alla partecipazione tutti coloro che hanno a cuore la crescita e l’affermazione di un sistema economico radicalmente diverso che anteponga il benessere diffuso e il rispetto dei diritti ai profitti di pochi.

In questi ultimi tre anni abbiamo cercato di innovare e potenziare alcune delle nostre attività statutarie impegnandoci particolarmente nella ricerca di fondi da dedicare alla formazione e alla promozione del commercio equo e solidale. Nel campo delle attività formative siamo riusciti a coinvolgere diversi gruppi di giovani nella produzione di materiale informativo e divulgativo. Un’attività stimolante e che dobbiamo assolutamente ampliare perché da essa può nascere la “voce” adatta a comunicare il fair trade del futuro.

Nell’ottica di fornire nuovi strumenti promozionali ai soci, sempre attraverso progetti dedicati, siamo riusciti a realizzare aree collettive in alcune fiere di rilevanza internazionale per mostrare la validità della nostra offerta di qualità, oltre che di contenuti. Sempre in quest’ottica dal 2024 abbiamo creato cont-ACT, un evento interamente dedicato ai nostri soci con presentazioni di progetti equosolidali monitorati dal sistema di garanzia di Equo Garantito, collezioni di un’ampia varietà di produzioni (dalla moda ai prodotti alimentari di cooperazione sociale) e talk su temi legati al presente e al futuro del commercio equo e solidale). Due giorni di confronto e dialogo che hanno avuto un successo superiore alle aspettative.

Equo Garantito ha anche proseguito nelle attività di coordinamento con altre realtà dedicate alla promozione di un’economia solidale e trasformativa, ad esempio attraverso la campagna Territori equosolidali, in partnership con Fairtrade e Assobotteghe (per valorizzare le esperienze locali di promozione del commercio equo e solidale, come le Leggi regionali ad hoc), o collaborando alla Campagna impresa 2030 per sostenere la proposta della direttiva comunitaria sulla dovuta diligenza (due diligence), per rendere le imprese legalmente responsabili del loro impatto sulle persone e sul Pianeta.

Tra gli strumenti fondamentali adottati da Equo Garantito c’è il sistema di garanzia, con il quale vengono monitorate le attività delle organizzazioni italiane di commercio equo e solidale, coerentemente con il sistema di controllo del fair trade a livello internazionale. Uno strumento essenziale per garantire agli attori lungo tutta la filiera, dai produttori ai consumatori e alle consumatrici, che i nostri soci adottino politiche aderenti ai principi del commercio equo e solidale.

Una modalità di garanzia che dobbiamo considerare sempre in evoluzione, all’interno di un panorama del commercio equo e dell’economia solidale in genere che è a sua volta, e fortunatamente, in evoluzione (ad esempio, solo da pochi anni i criteri del fair trade sono stati allargati a soggetti italiani ed europei, quali le cooperative sociali). E proprio in un’ottica di evoluzione stiamo procedendo ad un lavoro di comparazione e verifica dei nostri criteri non le nuove regolamentazioni europee in tema di sostenibilità. Un lavoro che è volto a creare strumenti operativi per i nostri soci, sia per adeguarsi a tali normative, laddove necessario, sia per promuovere il proprio operato, dato che tanti dei criteri contenuti in queste norme sono da sempre parte del modo di agire di chi fa commercio equo e solidale. E ciò è un valore da evidenziare con cognizione di causa. Allo stesso tempo, la nostra esperienza nel garantire una filiera trasparente e conforme ai principi del commercio equo e solidale e dell’economia sociale è una risorsa che possiamo, a buon titolo, spendere nel rapporto con altre organizzazioni del Terzo settore o con aziende che intendano intraprendere un cammino di trasparenza e rispetto della sostenibilità sociale e ambientale.

Per concludere, tutto questo lavoro è stato distillato nella proposta diretta al mondo dell’economia solidale del nostro Paese di creare assieme un nuovo Ambiente di economia solidale. Intendiamo con ciò stimolare la creazione di uno spazio che le unisca, le promuova e le sostenga, con l’obiettivo di giungere allo sviluppo di strumenti comuni di promozione comunicativa, commerciale e di advocacy, cercando forme di integrazione e condivisione di strumenti, servizi e produzioni. L’ottica è quello dare forza collettiva alle singole esperienze. Il percorso che stiamo delineando ha l’obiettivo di individuare e specificare un settore di mercato di economia solidale, ampio, visibile e rappresentativo di tutta l’offerta in beni e servizi che il Terzo settore e gli attori di mercato privati attivi nell’economia solidale sono in grado di offrire. Immaginiamo un “Ambiente di economia solidale” che abbia la forza di imporsi all’attenzione del pubblico e delle istituzioni per ampiezza e consistenza dell’offerta e di conseguenza in grado di delineare una nuova e forte identità dell’economia solidale nel nostro Paese.

Questo è quanto siamo riusciti a realizzare, elaborare ed immaginare negli ultimi anni. Un lavoro che ha cercato di tenere assieme le nostre radici valoriali con le sfide del futuro. I nostri soci, ne siamo certi, sapranno indirizzare e valorizzare questo lavoro sia attraverso l’assemblea che con la loro partecipazione costante.

Equo Garantito. Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale è l’associazione di categoria delle organizzazioni di Commercio Equo e Solidale italiane. David Cambioli è il presidente

© riproduzione riservata