Iatrocidio: l’attacco alla salute come strategia di sterminio

Da sempre le dottrine internazionali di riferimento privilegiano un’interpretazione del genocidio attraverso il prisma delle morti di massa: cadaveri, massacri, fosse comuni. Ma occorre ampliare lo spettro d’osservazione, scrive Story Ember leGaïe, esperta di genocidi.

Lo sterminio prende forma attraverso un continuum di violenza più ampio, con modalità spesso trascurate o interpretate con scarsa accuratezza. Ad esempio: la progressiva distruzione di un sistema sanitario non è mai solamente una questione umanitaria, un danno incidentale o collaterale. È molto di più.

Nell’approccio teorico sviluppato da Genospectra con un innovativo teorema di decostruzione e ridefinizione dello spettro genocidario, Story Ember leGaïe introduce ed elabora il concetto di iatrocidio -dal greco “iatros” (persona che guarisce) e “cidio” (uccisione)- per descrivere la distruzione di infrastrutture sanitarie e lo smantellamento di sistemi di conoscenza medica e memoria collettiva, compresi gli attacchi al personale medico e paramedico, come una premeditata strategia di cancellazione genocidaria.

Il suo quadro teorico è incardinato, con un formidabile intreccio, alla visiione di Michael Foucault sullo stato moderno come apparato biopolitico, alle intuizioni del sociologo camerunense Achille Mbembe sulla necropolitica del mondo occidentale, alla teoria della violenza strutturale di Johan Galtung e alla concezione del medico Paul Farmer sulle patologie del potere.

Secondo l’Unicef l’84% delle di strutture sanitarie nella Striscia di Gaza sono state demolite dall’inizio dell’offensiva israeliana. Mentre quella delle infrastrutture idriche distrutte è del 57%. Inoltre secondo Medici senza frontiere sono stati uccisi oltre 1.400 dottori

Lo iatrocidio è un’operazione in cui convergono diversi vettori di violenza: fisica, strutturale, economica, psicologica, in una sequenza di atti di distruzione biosociale. La demolizione fisica degli ospedali, dei centri per il trauma, delle ambulanze e delle cliniche mobili è la forma più visibile dello iatrocidio, definita da una selezione algoritmica. Anche quando gli edifici restano fisicamente in piedi, il sabotaggio delle infrastrutture -i sistemi di gestione delle acque, le reti elettriche- le rendono letali. Un ospedale senza elettricità è una trappola. Una clinica senza acqua un sito infettivo. Una sala operatoria senza anestesia una camera di tortura.

Ben oltre le giustificazioni della propaganda bellica, questo collasso provocato è una negazione intenzionale della sopravvivenza, una paralisi sistematica della vita attraverso la criminalizzazione della cura, la negazione stessa del respiro. Una modalità di biopolitica di guerra messa a punto per rimuovere alla radice la capacità delle persone di vivere, guarire e continuare nelle loro esistenze. Ciò che non viene sterminato è reso biologicamente insostenibile.

A pensarci bene, a questa logica sottende il recente divieto di bagnarsi nell’acqua del mare imposto da Israele alla popolazione di Gaza, impossibilitata a lavarsi in qualunque altro luogo della Striscia.

Nella teoria di Genospectra lo iatricidio non è solo un atto di guerra ma una strategia di logoramento demografico, una lenta liquidazione dei saperi. Esercita il suo potere per omissione e sottrazione -l’interruzione delle forniture dell’acqua e dell’elettricità, l’assenza dei medicinali, il silenziamento delle future generazioni estinte- non solo tramite le classiche forme dell’aggressione (arresto dei medici e direttori di ospedali, attacchi alle autombulanze, bombardamenti delle cliniche e dei mezzi di soccorso). Nella dinamica dello iatricidio le pratiche della salute diventano contrabbando, l’impegno per curare, guarire e salvare vite, una forma di resistenza da sgominare in ogni modo.

Nicoletta Dentico è giornalista ed esperta di diritto alla salute. Già direttrice di Medici senza frontiere, dirige il programma di salute globale di Society for International Development

