I respinti da Milano che “in sospeso”, senza accesso alla casa, ci vivono da anni

“Parlare di casa a Milano, oggi, va di moda. Il dubbio, però, è che rimanga solo retorica e nei fatti cambi poco o nulla”. Paolo Cattaneo è presidente del Cnca Lombardia, federazione che riunisce 45 organizzazioni impegnate nell’accoglienza e nei servizi residenziali. Da anni si occupa di politiche abitative e, con perplessità, ha seguito il dibattito di questi mesi sulla questione casa a Milano. Durante quest’estate l’appello “emergenza casa” è stato più volte legato alle 4.500 famiglie “sospese”, rimaste senza abitazione a causa del blocco dei 150 cantieri sotto sequestro. Qualche giorno fa, invece, il tema è stato affrontato a Palazzo Marino, in un evento del 15 settembre in cui stakeholder e attori politici hanno discusso, identificando nell’housing sociale -intese come residenze pensate per esigenze specifiche della popolazione, come strutture universitarie per studenti o alloggi per lavoratori e anziani- una possibile risposta al problema.

Tuttavia, come ricorda Cattaneo, la questione abitativa a Milano non può essere ridotta a questi esempi. “L’housing sociale e l’accompagnamento abitativo hanno un grande valore, però non possono sostituirsi al semplice e puro bisogno di chi un alloggio proprio non ce l’ha. Restringere il problema a categorie con necessità specifiche, come anziani, studenti e giovani lavoratori non è una soluzione. È giusto e doveroso pensare all’edilizia sociale purché questa non sottragga tutte le risorse all’offerta pubblica che deve esistere”.

Allo stesso tempo, concentrare l’attenzione sui nuclei familiari rimasti senza casa per via delle irregolarità e degli abusi edilizi messi in luce dall’inchiesta sull’urbanistica è una limitazione che ignora le disuguaglianze create dal “modello Milano”, e le persone che “in sospeso” ci vivono da anni. Storie che chi lavora nel Terzo settore come Cattaneo conosce bene: dai venti lavoratori sudamericani che condividono un unico appartamento, facendo dei turni per poter rincasare, ai tre bambini che durante lo scorso anno scolastico, in una sola classe della scuola del Parco Trotter, sono stati sfrattati e costretti con le loro famiglie a spostarsi da una casa all’altra per trovare ospitalità. E nonostante gli scandali e i richiami mediatici sul problema abitativo a Milano siano emersi di recente, si tratta di condizioni che da almeno dieci anni coinvolgono tanti lavoratori e lavoratrici della classe media, respinti sempre di più dalla città.

“Il dramma è che ormai non basta lavorare per potersi permettere Milano. E cosa fanno gli esclusi? -denuncia Mattia Gatti, segretario generale del Sindacato inquilini casa e territorio (Sicet)- O si spostano fuori, anche dall’area metropolitana andando per esempio a vivere nel Pavese, oppure restano a Milano ma in situazioni fragili, in sovraffollamento o in locali che non sarebbero destinati all’abitazione, come soffitte, negozi e cantine”. A pagarne maggiormente le conseguenze sono gli affittuari a basso e medio reddito che, anche a causa dell’aumento delle richieste di contratti brevi (molto più redditizi) da parte di turisti o abitanti temporanei, si ritrovano di fronte a un mercato inaccessibile e competitivo, in cui sempre più spesso si perde l’alloggio non per morosità, ma per l’aumento del canone alla fine del contratto di locazione. Il timore per Gatti è che si stia progressivamente andando verso la creazione di un ghetto per ricchi, da cui i lavoratori si limitano esclusivamente a entrare al mattino e uscire la sera.

Ai prezzi in aumento degli immobili, infatti, corrisponde una scarsità di abitazioni in affitto e di edilizia pubblica e sociale. Secondo il Sicet, ogni anno le richieste per ottenere una casa popolare sono circa 16.000, anche se le famiglie che avrebbero diritto a un alloggio pubblico perché rientrano nei limiti dell’Isee oscillano tra i 25.000 e i 30.000. Ma solo il 3% di chi fa domanda ottiene un’assegnazione. Chi si trova in una condizione instabile, e non ha garanzie di solvibilità, resta tagliato fuori. Lo stesso canone concordato è divenuto troppo alto per la fascia medio-bassa della popolazione e richiede garanzie tanto stringenti quanto quelle imposte dal mercato privato.

E la risposta pubblica? “Troppe volte ci è capitato di sentire racconti di persone che stanno affrontando uno sfratto o si trovano in gravi difficoltà e la cui unica risposta ricevuta dagli uffici del Comune è stata ‘non te la puoi permettere, cerca altrove -aggiunge Gatti-. Questo approccio allo spazio urbano è quello che porta ad accettare tutto, perché se si inizia a pensare che per questi lavoratori Milano costa troppo e che se ne devono andare, la natura stessa della città è persa: si rinuncia a dare casa a chi Milano la fa andare avanti”.

Negli ultimi 15 anni sono state soprattutto costruite residenze in vendita e una quota significativa di queste è stata destinata alla fascia alta della domanda. “Gli stessi progetti interessati dall’inchiesta sull’urbanistica riguardano spesso appartamenti di lusso, in zone semi-centrali della città e con rendite molto elevate -racconta Alessandro Coppola, professore di urbanistica al Politecnico di Milano e ricercatore. Al di là della questione sull’utilizzo o meno della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) -utilizzata per effettuare interventi di nuova costruzione con i tempi burocratici ristretti degli interventi di ristrutturazione- il tema centrale su cui andrebbe posta l’attenzione riguarda la giustizia distributiva: in questi anni alcuni attori privati hanno potuto trarre grandi vantaggi economici, sottraendo all’amministrazione risorse potenzialmente utilizzabili anche per la ristrutturazione del patrimonio residenziale pubblico, che in diversi casi resta sfitto proprio perché da sistemare. È da 20 anni che il Comune non produce nuova edilizia residenziale pubblica -aggiunge-. La responsabilità è imputabile anche alla Regione che non solo non ha investito a sufficienza nella riqualificazione del patrimonio ma ha anche contribuito, con la sua legge sulla rigenerazione urbana, a ridurre ulteriormente gli oneri destinati al Comune, rendendo Milano più attrattiva agli investitori ma sottraendole risorse pubbliche”.

Il processo di esclusione in corso è confermato anche dai risultati del progetto di ricerca sulla mobilità residenziale MetroMosaic: in gran parte dei quartieri della città i saldi con il resto dell’area metropolitana sono negativi, ovvero escono più residenti di quelli che entrano, mentre in molti Comuni della prima e seconda cintura l’incidenza dei nuovi residenti provenienti da Milano varia tra il 30% e il 50%. Le ragioni dello spostamento possono essere diverse, ma oggi è plausibile che la causa principale sia l’esito di una spinta espulsiva: nella maggior parte dei casi chi lascia la città resta nell’area metropolitana, continuando a lavorare nel capoluogo. A fronte di chi esce, però, c’è una nuova fascia di popolazione che entra. Un documento approvato dalla giunta comunale, dal titolo “Una nuova strategia per la casa”, evidenzia che dal 2008 al 2022, 700.000 nuove persone abbiano preso la residenza a Milano. Se a queste si sommano i 167.000 cittadini nati dopo il 2008, si ricava che meno del 40% degli attuali residenti (oggi circa 1,4 milioni) lo era anche 15 anni fa. Un dato atipico per il contesto italiano, che segnala un elevato turnover della popolazione.

