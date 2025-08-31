I punti di non ritorno del sistema climatico globale

Un errore che spesso si fa quando si pensa o si discute della crisi climatica è considerare che i cambiamenti futuri saranno lineari, ossia progressivi in modo regolare: ogni anno un po’ più caldo, ghiacciai un po’ più fusi e il mare un poco più innalzato. In realtà non è affatto detto che sarà così: i paleoclimatologi, che studiano la storia climatica del nostro Pianeta, hanno tante vicende interessanti da raccontare su come nel passato ci siano stati anche cambiamenti repentini nel clima globale.

Ci spiegano che alcune componenti del sistema climatico della nostra Terra (ad esempio la circolazione oceanica, i ghiacci delle calotte polari, le grandi regioni forestali), hanno avuto delle dinamiche non lineari, accelerazioni brusche che hanno portato a cambiamenti sostanziali. Sono passate da uno stato di equilibrio a un altro molto diverso. Il Sahara non è sempre stato un deserto. Cambiamenti che non avvengono di certo nei tempi dei film di Hollywood, giorni o settimane. Ma in decen