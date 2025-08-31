Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Crisi climatica / Opinioni

I punti di non ritorno del sistema climatico globale

di
© Tina Rolf - Unsplash

I cambiamenti negli ecosistemi spesso non sono lineari ma sono bruschi e interagiscono tra loro. Quantificarli è una sfida per l’adattamento. La rubrica di Stefano Caserini

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Un errore che spesso si fa quando si pensa o si discute della crisi climatica è considerare che i cambiamenti futuri saranno lineari, ossia progressivi in modo regolare: ogni anno un po’ più caldo, ghiacciai un po’ più fusi e il mare un poco più innalzato. In realtà non è affatto detto che sarà così: i paleoclimatologi, che studiano la storia climatica del nostro Pianeta, hanno tante vicende interessanti da raccontare su come nel passato ci siano stati anche cambiamenti repentini nel clima globale.

Ci spiegano che alcune componenti del sistema climatico della nostra Terra (ad esempio la circolazione oceanica, i ghiacci delle calotte polari, le grandi regioni forestali), hanno avuto delle dinamiche non lineari, accelerazioni brusche che hanno portato a cambiamenti sostanziali. Sono passate da uno stato di equilibrio a un altro molto diverso. Il Sahara non è sempre stato un deserto. Cambiamenti che non avvengono di certo nei tempi dei film di Hollywood, giorni o settimane. Ma in decen

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

284 - La musica dipendente / Settembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi