Riservato / Opinioni

I privati dettano l’agenda della salute globale

di
© News Øresund - Johan Wessman

Le ingenti somme investite dalla fondazione Novo Nordisk rischiano di distorcere le politiche pubbliche future. Reiterando la visione maschilista, bianca e suprematista. La rubrica di Nicoletta Dentico

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Mentre Donald Trump viene acclamato in Egitto come il presidente del “Consiglio della Pace”, il più opulento nucleo della storia -come lo ha definito lui stesso-, cuore pulsante di un comitato d’affari dove i ricchi in accordo con Israele dettano l’agenda ai poveri della Striscia di Gaza, altri comitati d’affari si fanno strada, a modo loro, e conquistano le sedi delle politiche internazionali in materia di salute. Potentissimi e sconosciuti ai più.

Siamo in Danimarca, sede della Novo Nordisk foundation (Nnf), la più grande fondazione privata in ambito sanitario su scala globale (156 miliardi di dollari di dotazione). La sua capacità di finanziamento è raddoppiata tra il 2018 e il 2023. Il miracolo si spiega con il fulmineo successo commerciale della Novo Nordisk A/S, l’azienda farmaceutica di riferimento che negli ultimi anni ha fatto il botto nel settore dei farmaci contro il diabete e soprattutto con la cura miracolosa contro l’obesità (Altreconomia se n’è occupata nel l

