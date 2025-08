I primi quarant’anni di Angoli di Mondo. Cooperazione e solidarietà, da Padova al mondo

“La sfida è quella di mantenere l’idea valoriale rimanendo presenti a sé stessi, poiché Angoli di Mondo tiene insieme il commercio equo e solidale con la vendita di vestiti e oggetti usati, prestando attenzione agli impatti sociali e ambientali, alla dignità del lavoro nel Sud globale e in Italia, e impegnandosi per l’educazione dei consumatori verso un’economia diversa”, racconta Valentina Puato, socia lavoratrice della cooperativa Angoli di Mondo, mostrando gli spazi della bottega di riviera Tito Livio in centro a Padova, in cui sono presenti vari prodotti del commercio equo, vestiti e libri usati.

L’associazione Cooperazione tra i popoli, da cui poi si è formata la cooperativa nel 1998, è arrivata quest’anno a compiere quarant’anni di attività sul territorio, strutturandosi con la presenza di sette botteghe nella provincia di Padova e con l’iscrizione di 40 soci e socie, dei quali 26 sono anche lavoratori. Angoli di Mondo è socia di varie realtà dell’economia solidale italiana, tra cui Altromercato, Equo Garantito, Viaggi e Miraggi e Altreconomia.

“Lo scorso 25 maggio abbiamo voluto celebrare il traguardo importante dei 40 anni del nostro operato con una giornata di festa insieme a nostri soci, volontari, simpatizzanti e istituzioni locali -ricorda Alberto Graziotto, presidente della cooperativa-. È stata l’occasione per trascorrere una giornata insieme parlando di economia solidale e moda etica, con un pranzo a base di prodotti provenienti da filiere etiche. Un momento per riconnetterci alla nostra storia insieme a vari compagni di strada, come la comunità di Emmaus, la Rete Radiè Resch, Viaggi e Miraggi ed Equo Garantito, guardando anche alle prospettive comuni che ancora ci attendono”.

La storia di Angoli di Mondo è incominciata nel 1985 dalla passione e dall’impegno di un gruppo di amici, tra cui Giuseppe Martinello, a lungo presidente dell’associazione e anche della cooperativa alla sua nascita, per creare delle relazioni paritarie con i Paesi definiti all’epoca “sottosviluppati” e per contrastare le disuguaglianze globali e il consumismo crescente. Inizialmente il gruppo ha costituito l’associazione Cooperazione tra i popoli, che si è formata attorno alla comunità Emmaus di Padova e di cui facevano parte alcuni sacerdoti missionari nei Paesi del Sud globale.

Una figura emblematica è stata quella di Ezechiele Ramin, un missionario comboniano originario proprio di Padova che si è impegnato per la difesa dei piccoli contadini e delle popolazioni indios in Brasile, dove è stato assassinato nel 1985. In memoria di Padre Ramin è stato creato dall’associazione alla fine degli anni Ottanta, in collaborazione con Mani Tese e Pax Christi, un centro di documentazione che ha raccolto libri, materiali e riviste sulla cooperazione Nord-Sud, sui diritti umani e sulla pace. Archivio cartaceo che è stato un punto di riferimento per incontri e iniziative culturali e che è stato mantenuto fino al 2011, poi man mano parti dell’archivio sono state donate a varie associazioni per renderlo un centro di documentazione diffuso.

La prima bottega di Cooperazione tra i popoli è stata aperta nel 1987 in riviera Mussato 31, un piccolo spazio che è stato tra i primi in Italia a vendere i prodotti del commercio equo e solidale, oltre ad articoli provenienti dal Sud globale e ad avere uno spazio dedicato a oggetti e vestiti usati, un mercatino per le persone più bisognose e contro gli sprechi. Una realtà che si è consolidata durante gli anni Novanta, soprattutto nel 1998 con la costituzione di una cooperativa sociale di “tipo b”, una forma di impresa sociale che ha lo scopo di promuovere l’inclusione lavorativa di soggetti svantaggiati. “È stato anche realizzato il logo attuale, che rappresenta un mappamondo sottosopra diviso in due da un tamburello, a significare la divisione ingiusta tra Nord e Sud ma in cui non si perde la speranza di far suonare insieme le due metà”, aggiunge Puato.

Gli anni successivi sono stati un periodo di crescita per Angoli di Mondo, con l’apertura di una bottega in riviera Mussato più ampia della prima e con l’inaugurazione nel 2000 di un secondo negozio articolato su tre piani in via Facciolati 37. È del 2003 il primo negozio in provincia, a Noventa Padovana, una sede con annesso un nuovo magazzino dedicato alla gestione dell’usato, un’attività basata sulle donazioni dei cittadini e sul servizio di sgombero di case o spazi per recuperare oggetti per poi rimetterli in circolo. Tramite il dialogo e la collaborazione con alcune associazioni della provincia già attive con delle botteghe a Cittadella e Solesino, rispettivamente Stella del Sud e Arcobaleno, la cooperativa si è ingrandita, facendo rete nel territorio.

“Vanno ricordate e sottolineate alcune importanti aperture, come quella del 2008 nella zona centrale di riviera Tito Livio, o quella del 2011 nel quartiere multiculturale di Arcella, in cui è stata presa la scelta definita ‘forte’ di prendere casa in un contesto un po’ ‘abbandonato’ dalle istituzioni, da cui però sono nate tante relazioni proficue che hanno aiutato nella rivitalizzazione della zona -evidenzia Graziotto-. Ci sono state anche delle iniziative che non sono andate come sperato, per esempio l’apertura del ristorante-pizzeria ‘Daltrocanto’ dal 2013 al 2018, un tentativo di far conoscere la realtà della cooperativa con un nome diverso a un nuovo pubblico. Abbiamo dovuto chiudere per difficoltà organizzative ma è stata un’esperienza che ci ha fatto crescere”.

In tutte le attività che l’hanno vista coinvolta, Angoli di Mondo ha cercato di promuovere i suoi ideali, tra cui quello dell’inclusione lavorativa. “Siamo una cooperativa di ‘tipo b’, perciò lavoriamo molto sull’inserimento lavorativo delle persone basandoci sulle loro difficoltà e la loro storia -prosegue Graziotto-. Attualmente siamo 26 in organico, con alcuni inserimenti a tempo attraverso vari progetti in cui collaboriamo con altre cooperative e associazioni. È il caso delle cooperative del Gruppo Polis che organizzano laboratori occupazionali protetti o centri diurni per inserire persone con fragilità economiche o psichiche oppure migranti. Partecipiamo anche ad alcuni programmi della Regione o del Comune per l’inclusione di persone con disabilità in cui si fanno attività a rilevanza sociale, oltre al fatto che abbiamo dei volontari con difficoltà psichiche e per loro trascorrere del tempo in bottega è un momento prezioso. Siamo convenzionati con istituzioni quali tribunali e carceri per l’accoglienza di persone indicate dall’unità esecuzione pene esterne per svolgere le ore sociali previste dal loro percorso di reinserimento. Tanti progetti che ci vedono coinvolti, che vogliamo rendere più stabili e continuativi in futuro”.

Nel suo percorso la cooperativa ha coinvolto molti giovani, che in alcuni casi hanno iniziato a lavorarci o sono rimasti come volontari, in primis tramite il Servizio civile ma anche con tirocini universitari. “I giovani si avvicinano con curiosità alla nostra realtà, anche se notiamo, per esempio nelle iniziative scolastiche, che la media di chi conosce il commercio equo non è alta -riflette Puato-. Il messaggio che cerca di trasmettere Angoli di Mondo però è trasversale: da noi si parla di economia circolare, di agricoltura sostenibile, di sfruttamento lavorativo, tramite i prodotti che vendiamo e gli oggetti usati. Alcune di queste tematiche su cui siamo attivi da tempo sono diventate attuali e ‘di moda’, dovremmo lavorare sulla comunicazione per trovare per i nostri valori, in cui già di fatto le nuove generazioni si riconoscono, vocaboli riconoscibili. Solo per fare qualche esempio, in questo ultimo anno, abbiamo toccato diversi temi: i ragazzi e le ragazze del Servizio civile possono aiutarci, con loro abbiamo organizzato un percorso di approfondimento sulla moda etica, ‘Stracci-Amo’; inoltre, proprio l’associazione Angoli di mondo – cooperazione tra i popoli è stata partner del progetto ‘Quando gli abiti non sono puliti’ di Equo Garantito. Piccoli semi che possono aiutare a far proseguire la storia di Angoli di Mondo”.

