“I nostri corpi sono qui ma i nostri cuori sono ancora a Gaza”

Sono Islam Abouwarda, ho 22 anni e provengo da Gaza. Siamo stati bombardati nella Striscia. In quell’attacco ho perso mia madre, mia nipote, mio marito, e molti altri familiari sono rimasti feriti, tra cui i figli di mia sorella, i miei fratelli e anche i miei figli. Ora mi trovo in Italia per ricevere cure mediche. Sono qui con quattro bambini: i miei due figli, la mia sorellina e il figlio piccolo di mia sorella. Mia sorella è lontana da suo figlio da un anno e mezzo. Il mio più grande desiderio è che possa riabbracciarlo presto. Ringrazio con tutto il cuore chiunque ci abbia aiutati a far arrivare la nostra voce, il nostro dolore e la nostra sofferenza. Grazie a tutte le persone che hanno ancora coscienza e umanità.

E grazie per averci dato questa opportunità di parlare. Siamo felici di poter dire la nostra storia. Noi veniamo da Gaza. Siamo scappati non per paura, ma per trovare cure mediche e salvare i nostri bambini.

Abbiamo perso le nostre famiglie, le nostre case e tante persone care. Ora siamo qui, lontani da casa, con tanto dolore. Siamo arrivati in Italia con corpi stanchi per la guerra e cuori pieni di tristezza. Non cerchiamo solo riposo, ma vogliamo tornare a casa quando sarà libera. Tutti sognano di crescere nella propria città, con la propria lingua e la propria cultura. Noi non volevamo lasciare la nostra vita, ma siamo stati obbligati a farlo. Il popolo di Gaza sta soffrendo tanto.

Non è una guerra, ma un massacro davanti a tutto il mondo. I governi d’Europa e d’Arabia sono complici, perché non aiutano a fermare questo dolore. Con il loro silenzio, aiutano chi fa del male a noi. Il sionismo non è solo una parola per noi. È quello che ha distrutto le nostre case, ucciso i nostri figli e ci ha costretti a scappare. Prima della guerra, vivevamo in una città chiusa, chiamata Gaza. Ma vivevamo. Avevamo sogni e speranze. Ora tutto è cambiato. Il nostro sogno è solo vivere o almeno non essere dimenticati. Ora siamo in Italia.

I nostri corpi sono qui, ma i nostri cuori sono ancora a Gaza. Non siamo solo rifugiati, siamo persone che hanno vissuto una tragedia. Chiediamo rispetto, non pietà. Chiediamo giustizia, non scuse. Chiediamo di essere ascoltati, non ignorati. I nostri bambini qui ci chiedono ogni giorno: “Quando torneremo a Gaza? A Gaza senza guerra e senza paura?” Noi non sappiamo cosa rispondere. La risposta non è nelle nostre mani, ma di chi può fermare tutto questo. Questa è la nostra storia. Unica e vera. Ascoltateci, non ignorate la nostra voce. Sosteneteci, non lasciateci soli. La giustizia inizia quando si dice la verità. Grazie per averci ascoltato con cuore aperto. Il vostro ascolto è un segno di solidarietà che non dimenticheremo mai.

Mi chiamo Yousef Morjan, sono un cittadino palestinese di 19 anni originario della Striscia di Gaza. Attualmente risiedo a Bologna, in Italia. Sono un sopravvissuto al genocidio che ha colpito il mio popolo, e ho vissuto personalmente gli orrori della guerra, della distruzione e della perdita di familiari e amici. Ho lasciato la mia terra natale a causa delle violenze estreme e delle condizioni disumane. Ho completato il mio ultimo anno scolastico a Gaza e ora mi sto preparando per studiare fisioterapia qui in Italia.

Mi rivolgo a voi oggi non soltanto con parole, ma con il peso delle voci di migliaia di persone innocenti -il popolo di Gaza- le cui esistenze sono state stravolte da una delle più gravi tragedie umanitarie del nostro tempo.

Parliamoci chiaramente: ciò che sta accadendo a Gaza non può essere definito semplicemente un conflitto. È un genocidio. Interi quartieri sono stati rasi al suolo, famiglie intere sepolte sotto le macerie, e bambini costretti a crescere nella paura. Per il popolo di Gaza, questo genocidio rappresenta la distruzione simultanea della vita, della storia, dell’identità e della speranza.

Forse, più delle bombe, ciò che fa più male è il silenzio -e talvolta il sostegno esplicito- di molti governi occidentali. Per i civili di Gaza, questa non è solo una questione politica. È profondamente personale. Significa sentirsi dire che le loro vite valgono meno. Significa assistere impotenti mentre il mondo sceglie la ragion di Stato al posto dell’umanità. Questa complicità, o questo tacito consenso, lacera il loro cuore ogni giorno e li fa sentire completamente abbandonati.

Il popolo di Gaza ha una comprensione chiara del sionismo, non come teoria astratta, ma come sistema coloniale che ha causato il loro sfollamento, l’esproprio delle loro terre e decenni di sofferenza. Non confondono l’ebraismo con il sionismo e respingono l’uso del potere e dell’ideologia come giustificazione per l’occupazione e la cancellazione di un popolo.

È importante ricordare che, anche prima della guerra, la vita a Gaza era segnata da difficoltà. Era una terra sotto assedio, con accesso limitato all’acqua potabile, dell’energia elettrica e alla libertà di movimento. Eppure, era anche un luogo pieno di vitalità. Le famiglie celebravano matrimoni, i bambini frequentavano la scuola, i giovani studiavano, lavoravano, sognavano. Gaza era viva, con la sua musica, la sua arte, la sua resilienza.

Dopo la guerra, tutto è cambiato. Le abitazioni sono diventate rovine. Le scuole si sono trasformate in rifugi, e poi in fosse comuni. Molti sopravvissuti hanno perso non solo i propri cari, ma anche ogni senso di sicurezza e di futuro. I bambini sono stati costretti a diventare adulti da un giorno all’altro. Il trauma, la fame e lo sfollamento sono ormai la loro realtà quotidiana.

Alcune di queste famiglie sono riuscite a fuggire, e tra loro, alcune sono state accolte qui, in Italia. Per queste persone, l’Italia rappresenta sicurezza, dignità e la possibilità di respirare di nuovo. Sono profondamente grate per l’accoglienza ricevuta, sia da parte delle istituzioni che delle comunità locali.

Tuttavia, la vita in esilio comporta anch’essa numerose difficoltà. Sono lontane dalla loro terra, molte vivono con il senso di colpa per essere sopravvissute quando altri non ce l’hanno fatta. Affrontano ostacoli linguistici, incertezze giuridiche e traumi profondi che continuano a perseguitarle.

La situazione di queste famiglie in Italia è eterogenea. Alcune hanno trovato alloggio, accesso all’istruzione e supporto. Altre sono ancora in attesa di documentazione, cure mediche o assistenza psicologica. Stanno cercando di ricostruire una vita dignitosa ma non possono farlo da sole. Hanno bisogno di un sostegno continuo, strutturato e improntato alla solidarietà.

E allora, cosa chiede il popolo di Gaza? Chiede qualcosa di straordinariamente semplice, ma ancora fuori portata: poter tornare a casa. Vivere in pace. Crescere i propri figli senza paura. Ricostruire ciò che è stato distrutto, non soltanto le abitazioni, ma anche il proprio futuro, la propria cultura, la propria dignità.

Onorevoli Senatori, Questa non è soltanto una questione umanitaria. È una questione di giustizia, di coscienza, di verità. La vostra posizione conta. La vostra voce conta. A nome di chi oggi non ha più voce, vi chiedo con rispetto e fermezza: non rimanete in silenzio. Usate la vostra influenza per fermare la violenza. Sostenete una pace fondata sulla giustizia. E aiutate il popolo di Gaza a reclamare il proprio diritto fondamentale alla vita. Vi ringrazio.

Mi chiamo Aya Morjan, ho 20 anni e sono una dei sopravvissuti al genocidio in corso fino ad ora a Gaza. Attualmente risiedo a Bologna, in Italia. Prima della guerra mi ero diplomata con grande impegno e avevo iniziato il primo anno del corso di laurea in medicina a Gaza, il mio sogno. Ora sto lottando e facendo di tutto per poter riprendere gli studi di medicina a Bologna, dopo che il mio percorso accademico si è interrotto a causa della guerra.

Oggi mi trovo davanti a voi non solo come sopravvissuta, ma come voce di milioni di palestinesi che hanno perso tutto. Non parlo solo per me stessa, parlo a nome di un popolo che sta vivendo una delle più gravi catastrofi umanitarie del nostro tempo. Sono qui per testimoniare ciò che ho vissuto in prima persona, attimo dopo attimo, circondata da fumo, macerie e paura. Vengo da Gaza. Non è solo un nome su una mappa. Non è solo un titolo di giornale. Gaza è un battito del cuore, pieno di vita, dignità e resistenza di fronte a una brutalità incessante.

In questo genocidio, più di 55.000 persone sono state uccise a Gaza, tra cui migliaia di donne e bambini. Oltre 127.000 sono rimaste ferite. Ma questi non sono numeri. Sono i nostri cari. Le nostre famiglie. I nostri amici. Ognuno aveva un nome, un volto, un sogno.

Alcuni bambini sono sopravvissuti sotto le macerie per crescere soli, orfani, in un silenzio che urla. Ogni momento di silenzio della comunità internazionale, è stata un’altra pugnalata alle nostre spalle. La complicità dei governi occidentali in questa violenza è una macchia sulla coscienza dell’umanità. I diritti umani valgono solo in certi luoghi e non in altri? Cessano di valere quando l’oppressore è sionista e l’oppresso è palestinese?

Ero una studentessa di medicina. Mi sono classificata seconda in tutta la Palestina e avevo iniziato a studiare all’Università di Al-Azhar.

I miei sogni erano semplici, come quelli di ogni giovane: studiare per servire la nostra comunità. Ma quei sogni so sono trasformati in una lotta per sopravvivere.

Oggi sono qui in nome di tutte le famiglie palestinesi accolte in Italia, siamo qui per dare voce a chi non ha accesso a diversi tipi di sostegno, a tutte le famiglie accolte che vivono in condizioni di maggiore isolamento e bisogno, aumentando così la loro sofferenza.

Siamo in Italia non perché abbiamo scelto di lasciare la nostra terra, ma perché siamo stati costretti a fuggire dai bombardamenti e dal genocidio, per motivi di salute e necessità mediche imposte dalla guerra. La partenza non è stata una scelta, ma una costrizione in una situazione insostenibile.

Ringraziamo profondamente l’Italia per averci accolti e per il sostegno offerto, siamo grati a tutti coloro che ci hanno teso una mano, ma allo stesso tempo crediamo che torneremo. Ricostruiremo. Pianteremo la speranza di nuovo.

Oggi, le famiglie di Gaza presenti in Italia stanno cercando di adattarsi, di ricostruire ciò che è possibile, di garantire un’educazione ai loro figli e di ritrovare un po’ di normalità. Ma l’ansia rimane, il futuro è incerto, e molti ancora soffrono la mancanza di stabilità psicologica e legale.

Il ricongiungimento familiare, per noi, rappresenta una forma di protezione per le famiglie palestinesi contro la frammentazione, e un’affermazione che il ritorno in patria resta il nostro obiettivo più alto. Chiediamo il ricongiungimento non per iniziare una nuova vita in esilio, ma per poter guarire insieme, come famiglie, in attesa del momento del ritorno. Il diritto al ritorno resta, non si cancella, ma fino a quando non sarà possibile realizzarlo, abbiamo bisogno del minimo indispensabile per vivere con dignità: stare insieme.

A questo proposito chiediamo il perché di tante pratiche bloccate e quale possa essere davvero un giorno il diritto al ritorno. Attualmente la situazione delle famiglie palestinesi accolte è diversa da città in città.

A Milano ci sono alcune famiglie che vivono in un campo profughi, un luogo assolutamente inadatto per persone con problemi di salute, privo delle condizioni minime di vita dignitosa, soprattutto per chi soffre di situazioni sanitarie critiche.

A Firenze, ad esempio, la situazione economica delle famiglie è drammatica e mancano le risorse necessarie per soddisfare i bisogni fondamentali. Nelle città come Milano, Padova e altre, molte famiglie non sono state inserite nel programma Sai, il che ha comportato l’assenza di un ente ufficiale responsabile per loro. L’assenza di un’istituzione di riferimento rende l’integrazione nella società molto difficile, ostacola l’apprendimento della lingua italiana e porta a un forte isolamento sociale e psicologico. Al contrario, l’inserimento nel programma Sai garantisce la presenza di un’istituzione.

A Bologna, abbiamo visto una differenza. Abbiamo avuto la fortuna di essere collocati qui e, grazie a ciò, abbiamo trovato una rete forte di volontari che si sono assunti la responsabilità dei nostri bisogni quotidiani, un sistema di supporto che ha avuto un impatto profondo e positivo sulle nostre vite. Siamo pienamente consapevoli dell’immenso valore di tale supporto, poiché ci rassicura che non siamo soli. Tuttavia, molte famiglie in altre città non sono state altrettanto fortunate e continuano a vivere in isolamento doloroso, disperate anche per le necessità più basilari.

Questo tipo di sostegno sociale e umano aiuta le famiglie ad affrontare l’esperienza della lontananza dalla propria terra, a superare il dolore e a sentirsi accolte come in una grande famiglia. Tutto ciò dimostra quanto spesso siano la solidarietà e la società civile a sostenere il peso delle responsabilità che dovrebbero essere delle istituzioni, fungendo da vero ponte verso la dignità, l’inclusione e la speranza. Grazie.

Gaza non è solo un luogo che amiamo: Gaza siamo noi. È lì che affondano le nostre radici, la nostra identità, la nostra memoria, e le nostre case che ricostruiremo più belle di prima. Abbiamo un piede fermo a Gaza, e Gaza resta la nostra destinazione eterna.

