I limiti della narrazione nucleare

Una delle cose che si fatica a capire nel dibattito sulla transizione energetica è perché il tema dell’energia nucleare debba essere trattato in modo così irrazionale. Ci sono parti contrapposte che faticano a confrontarsi sul piano dei numeri, partendo da fatti condivisi. Prevalgono le narrazioni. Eppure, analizzando i dati, ce ne sono alcuni che dovrebbero essere riconosciuti come incontestabili.

Il primo è che per costruire gli impianti nucleari ci vuole tempo. Da quando si decide di iniziare la progettazione di un impianto per uno specifico sito a quando il primo kilowattora viene prodotto passano da dieci a 19 anni. Il tempo di costruzione medio dei 62 reattori fabbricati nell’ultimo decennio (di cui 37 in Cina) è stato di 9,2 anni. Ma per gli ultimi impianti realizzati in Francia, Finlandia o Stati Uniti i tempi sono stati doppi.

Il secondo è che i costi dell’energia prodotta dal nucleare non sono già ora competitivi rispetto a quelli dell’energia rinnovabile solare ed eoli