I dati inediti sugli accordi tra le Università e l’industria militare

I rapporti tra le aziende del comparto militare e le Università italiane sono sempre più stretti: 23 atenei su 31 hanno infatti legami con Leonardo Spa (74%), 20 con Thales Alenia Space Spa (65%) e otto con Mbda Italia Spa (26%), colosso europeo che produce anche missili terra-aria.

È quanto emerge da dati inediti ottenuti da Altreconomia che ha chiesto alla metà degli istituti pubblici italiani quanti e quali “accordi, contratti di ricerca, convenzioni o tirocini” hanno attivato dal 2023 ad oggi con i protagonisti del settore della Difesa.

“L’estensione delle collaborazioni è preoccupante -osserva Mario Pianta, professore di Economia alla Scuola normale superiore di Firenze che ha lavorato a lungo sulle relazioni tra militare e civile in campo tecnologico-. In un quadro di riduzione dei finanziamenti alla ricerca e di aumento dei programmi di spesa militare il rischio è che tali rapporti diventino ancora più stretti”. Leonardo Spa è l’assoluta protagonista e non è una n