Interni / Inchiesta

I dati inediti sugli accordi tra le Università e l’industria militare

di
Gli studenti dell’Università di Bologna protestano contro Leonardo Spa. La 13esima industria militare al mondo nel suo ultimo bilancio, riferito al 2024, dà conto di collaborazioni “con oltre 90 Università e centri di ricerca internazionali e italiani” © Michele Lapini

Leonardo, Thales Alenia Space e Mbda: i “colossi” del comparto Difesa e aerospazio sono presenti nella maggior parte degli atenei italiani. La nostra inchiesta sui valori in gioco e i rischi. Da Palermo a Trieste

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

I rapporti tra le aziende del comparto militare e le Università italiane sono sempre più stretti: 23 atenei su 31 hanno infatti legami con Leonardo Spa (74%), 20 con Thales Alenia Space Spa (65%) e otto con Mbda Italia Spa (26%), colosso europeo che produce anche missili terra-aria.

È quanto emerge da dati inediti ottenuti da Altreconomia che ha chiesto alla metà degli istituti pubblici italiani quanti e quali “accordi, contratti di ricerca, convenzioni o tirocini” hanno attivato dal 2023 ad oggi con i protagonisti del settore della Difesa.

“L’estensione delle collaborazioni è preoccupante -osserva Mario Pianta, professore di Economia alla Scuola normale superiore di Firenze che ha lavorato a lungo sulle relazioni tra militare e civile in campo tecnologico-. In un quadro di riduzione dei finanziamenti alla ricerca e di aumento dei programmi di spesa militare il rischio è che tali rapporti diventino ancora più stretti”. Leonardo Spa è l’assoluta protagonista e non è una n

