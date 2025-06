I blocchi di Trump visti dal Centro di attenzione al migrante di Città del Guatemala

Il 20 gennaio 2025, quando sono entrati in vigore i primi ordini esecutivi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Iris (nome di fantasia per proteggere la sua identità), venezuelana di 38 anni, era a Tuxtla Gutierrez, nel Chiapas messicano. Come ogni giorno da cinque mesi, si era connessa per cercare di ottenere un appuntamento online per l'ingresso negli Stati Uniti.

“Quando ho visto che gli appuntamenti erano stati tutti annullati, i miei sogni sono andati in frantumi, dopo tante sofferenze vissute nel cammino con mio marito e mia figlia di tre anni”, racconta Iris ad Altreconomia durante un’intervista realizzata al Centro di attenzione al migrante Mirna Mack di Città del Guatemala. Uno spazio, gestito dalla rete dei gesuiti, dove mangiare, riposare e ottenere attenzione medica e psicologica in orario diurno.

Il primo provvedimento del Governo Trump è stato cancellare le funzionalità dell'applicazione Cbp one, che permetteva ai migranti di richiedere a