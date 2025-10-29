Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Attualità

Hend Joudah. Poesie come il fuoco che cova sotto la cenere

di
Hend Joudah

La poetessa di Gaza, che ha contribuito al libro “Il loro grido è la mia voce”, racconta la sua vita, segnata fin da bambina dal ricordo dei soldati israeliani che bussano alla porta, dagli spari, dalle bombe. Ma anche dai versi del padre e dagli insegnamenti della madre: semi nella sua anima che le hanno permesso di esprimere la rabbia con le parole. Le sue opere però non parlano solo di guerra ma anche di amore, sogni, speranza e bellezza

Sono state anche le poesie di Gaza a portare milioni di persone in tutto il mondo a manifestare per la Palestina. Sono stati anche i versi dei poeti della Striscia -per alcuni di loro gli ultimi- scritti sotto le bombe, tradotti e declamati in pubblico a contribuire al “risveglio” collettivo. Ne è certa Hend Joudah, poetessa 42enne di Gaza, dal 2024 rifugiata in Egitto e nei giorni scorsi protagonista di un seminario all’Università di Bergamo. L’incontro, intitolato “Voci da Gaza” e organizzato dalla docente Paola Gandolfi presso il dipartimento di Scienze umane e sociali, prevedeva anche la presentazione del libro di poesie a cui Joudah ha contribuito, “Il loro grido è la mia voce” (Fazi editore).

“È la prima volta che presentiamo il libro con uno degli autori -ha esordito emozionato uno dei curatori, Mario Soldaini- ed è ignobile che a parlare di una raccolta di poesie su Gaza non possano esserci i poeti che l’hanno scritta. Ma se c’è una cosa che fa la poesia è non assolverci”.

