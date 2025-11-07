“HeArt of Gaza”, la mostra che sta facendo il giro dell’Italia e del mondo

C’è una mostra, partita da Gaza, che sta girando ed emozionando il mondo, soprattutto l’Italia. A esporla non sono i grandi musei, ma, in una spinta che viene tutta dal basso, scuole, università, biblioteche ed eventi pubblici. Si intitola “HeArt of Gaza” -giocando con le parole “cuore” e “arte” in inglese- ed è fatta dai disegni dei bambini di Gaza, raccolti dal palestinese Mohammed Timraz e dall’irlandese Féile Butler (ne pubblichiamo alcuni di seguito, ndr). “Il nostro obiettivo è passare dai bambini per i bambini o comunque arrivare all’umanità -spiega Timraz- sfidando la realtà attraverso gli occhi dei più piccoli”. Timraz si trova a Parma, grazie a una borsa di studio universitaria per ricercatori palestinesi. Lo abbiamo intervistato.

Timraz, quando e come è nato il progetto?

MT È nato durante il genocidio, a luglio 2024, ed è iniziato a distanza, con Féile Butler. Dopo il 7 ottobre ho iniziato a raccontare la quotidianità di Gaza: ci sentivamo ogni giorno, lei era in Irlanda e piano piano è nata un’amicizia. Un giorno mi ha mandato un disegno di sua figlia e io ho condiviso con lei alcuni disegni dei miei tre nipoti, Nour, Shahed e Sobhi, che allora avevano 9, 7 e 5 anni. Uno di questi disegni era di Shahed e raffigurava un bambino senza testa. In quel momento io e Féile ci siamo fermati e ci siamo detti che non era normale che un bambino di 7 anni facesse un disegno del genere. Così ho deciso di fare qualcosa per loro: ho creato una tenda artistica e ho iniziato a organizzare laboratori per bambini, uno spazio dove disegnare qualcosa che non c’entrasse col genocidio.

In quale parte di Gaza?

MT A Deir al Balah, io sono di lì, nel centro di Gaza. I temi dei laboratori erano, per esempio, il mare, l’inverno, la scuola, i fiori. E giorno dopo giorno, laboratorio dopo laboratorio, Shahed è stato meglio e ha iniziato a disegnare cose belle. Da quel momento ho creduto e credo ancora che l’arte possa guarire e che il disegno possa curare. Lì è iniziato il nostro progetto.

Quanti disegni e quanti bambini avete coinvolto dall’inizio?

MT Abbiamo iniziato con 20 bambini. Ad oggi ne abbiamo raggiunti 2.000, in 17 tende o spazi, a Khan Yunis, al Mawasi, Deir al Balah, Nuseirat e Gaza City.

Ancora adesso?

MT Sì, dipende dalla situazione. Abbiamo raggiunto 17 luoghi, ma adesso siamo attivi solo in sei. Le cose non sono facili da quelle parti.

I laboratori si tengono tutti nelle tende?

MT No, alcuni luoghi sono edifici parzialmente distrutti, altri sono in buone condizioni. Cerco di fare del mio meglio per scegliere spazi adatti, anche se non è facile. Cerco di creare un ambiente positivo per i bambini, con colori e aria fresca.

Compra lei le tende?

MT Sì, a volte compro una tenda per fare il laboratorio o pago l’affitto per il luogo. Collaboriamo anche con alcune realtà locali.

Immagino che lei non sia il solo a fare i laboratori.

MT Sì, ho un team in cui ci sono formatori, psicologi, un coordinatore, un fotografo e alcuni volontari, che paghiamo.

Prima del 7 ottobre 2023 però faceva tutt’altro…

MT Prima del genocidio avevo un caffè, ma è stato completamente distrutto il 10 ottobre 2023. Era un luogo accogliente per gli studenti, la mia seconda casa. Non era solo un’attività commerciale, l’ho costruito con tutto l’amore e il denaro che avevo. Forse un giorno ne aprirò uno nuovo. Si chiamava “Grey Café”.

È curioso che lei l’abbia chiamato “Caffè Grigio”, ora è circondato da colori.

MT Già. Quando ho scelto quel nome volevo qualcosa di bello e semplice allo stesso tempo.

Quante mostre sono state fatte in Italia e nel mondo?

MT Finora 250 in totale e più di 150 qui. L’Italia è il posto dove ne sono state allestite di più. Ho buone connessioni qui, le persone sono più solidali e affettuose. E i coordinatori italiani sono meravigliosi, senza di loro non sarei nulla.

Dove si sono tenute le mostre, solo nelle scuole?

MT Nel progetto abbiamo alcuni obiettivi come “andare dai bambini ai bambini”, per esempio, negli asili. Facciamo eventi anche nelle scuole, nelle università e in alcuni luoghi pubblici. In generale vogliamo raggiungere l’umanità. Le persone amano partecipare, perché sentono che stanno toccando l’umanità.

I disegni sono fatti anche da adulti?

MT No, solo da bambini dai 3 ai 17 anni. Ci sono alcuni disegni anche di mia sorella Qamar, che è un’artista, ma aveva 15 anni quando li ha fatti.

Ora è a Parma. Com’è stato arrivarci?

MT Molto difficile, a causa del genocidio e perché sono palestinese. Se fossi stato tedesco o irlandese, sarebbero bastati forse due giorni. È stato difficile, ma sono davvero felice di essere qui, per me è un nuovo inizio, ho una borsa di studio all’Università di Parma come ricercatore in arte terapia.

C’è un disegno che l’ha colpita di più?

MT Per me tutti hanno un significato speciale, ma forse nel mio cuore ne ho uno o due di bambini che sono stati uccisi. Questi disegni sono per cercare di curare l’anima. Il corpo può essere riparato con cose materiali, ma l’anima ha bisogno di cure psicologiche.

Com’era stare con i bambini nella tenda?

MT È qualcosa di molto bello e al tempo stesso strano lavorare con i bambini a Gaza. Sono ancora puri e stanno iniziando la loro vita, ma hanno già perso tutto. Hanno perso l’infanzia. Tutti i bambini passano le giornate in fila per avere un po’ d’acqua da bere, cercando di trovare qualcosa da mangiare, anche mezza porzione, solo per sopravvivere. Quando eravamo nella tenda artistica, sentivo che amavano quel luogo. Erano felici di venire. Dicevano sempre che lì si sentivano felici e volevano continuare i laboratori.

Qual è stato il momento più felice?

MT Per me, in generale, non c’è stato un giorno felice. Ogni settimana, ogni giorno, ogni minuto a Gaza ho vissuto momenti difficili. Ogni giorno ho perso amici, familiari e persone che conoscevo. E anche se sono qui in Italia, adesso, non mi sento un sopravvissuto. Mi sento un corpo senza anima, la mia anima è ancora a Gaza.

La sua famiglia è ancora lì?

MT Sì, e a volte non riesco a contattarli anche per cinque o sei ore. Dipende, perché la connessione è pessima.

Sono ancora nella vostra casa?

MT Sì, siamo stati fortunati.

Quante persone ci vivono?

MT Prima del genocidio eravamo 11, ora siamo più di 70. Alcune famiglie le conosciamo, altre no. Sono venute dal sud per vivere da noi, perché è difficile stare in una tenda.

C’è una storia che l’ha colpita di più?

MT Ogni bambino ha una storia, dietro ogni disegno ce n’è una. Hasan, un bimbo adorabile a cui voglio molto bene, ha perso suo padre proprio il 7 ottobre 2023. Un giorno, in uno dei miei laboratori, il tema era l’inverno. Tutti i bambini hanno disegnato pioggia e ombrelli, ma Hasan ha disegnato il mare e i pesci. Al secondo laboratorio ancora mare e pesci. Al terzo pure. Allora mi sono avvicinato e gli ho chiesto perché lo facesse. E lui mi ha risposto: “Ogni volta che disegno il mare e i pesci, ricordo mio padre, quando mi portava con mio fratello Yezan sulla spiaggia e ci divertivamo insieme”. Mi ha colpito profondamente ed è solo una delle tante storie.

Pensa che questa sia la fine del genocidio?

MT No. Il cessate il fuoco è solo sui social media, sul campo la situazione è ancora grave.

Ha altri progetti?

MT In questo momento, il principale obiettivo del nostro progetto è sensibilizzare e informare le persone su come vivono i bambini a Gaza, far sentire la loro voce, condividere le loro emozioni, i loro sentimenti, come lottano e soffrono. Cerco di raccontare la realtà attraverso gli occhi dei bambini, non come viene mostrata dai media e dalla propaganda.

La mostra è gratuita, ma soggetta a copyright. Per informazioni consultare i canali social di HeArt of Gaza.

