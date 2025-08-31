Goffredo Fofi e la cultura come pratica trasformativa

È stata notevole e impressionante la quantità di ricordi e aneddoti emersi alla morte di Goffredo Fofi, l’11 luglio scorso, all’età di 88 anni. Fofi ha attraversato una buona parte della storia culturale del Novecento, collaborando con e fondando decine di riviste, scrivendo quasi cento libri e migliaia di articoli su cinema, letteratura, teatro e cultura popolare. Ha intrecciato e segnato la vita di un numero enorme di persone, gruppi ed esperienze.

Un intellettuale militante, dunque, sebbene fosse una definizione che non amava, sia per l’origine “militare” dell’aggettivo, lui che era pacifista e vegetariano, sia per quel sostantivo, “intellettuale”, così lontano dal “fare” inteso come pratica educativa e intervento sociale. Inchiesta, educazione, impegno diretto: sono queste le pratiche, di metodo e di contenuto, che Fofi ha sempre considerato politiche.

I suoi detrattori -a volte anche amici con cui amava litigare, tanto che si lamentava quando venivano a mancare gli argomenti