Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / I nostri libri

Goffredo Fofi e la cultura come pratica trasformativa

di
Goffredo Fofi nella sua camera della città universitaria di Parigi nell’ottobre 1965 © Ferruccio Malandrini

Tra militanza intellettuale e impegno civile ha attraversato decenni di storia italiana. Ha animato diversi gruppi e riviste, intrecciando educazione, inchiesta e solidarietà. La sua impronta è nella memoria di chi lo ha incontrato o letto

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

È stata notevole e impressionante la quantità di ricordi e aneddoti emersi alla morte di Goffredo Fofi, l’11 luglio scorso, all’età di 88 anni. Fofi ha attraversato una buona parte della storia culturale del Novecento, collaborando con e fondando decine di riviste, scrivendo quasi cento libri e migliaia di articoli su cinema, letteratura, teatro e cultura popolare. Ha intrecciato e segnato la vita di un numero enorme di persone, gruppi ed esperienze.

Un intellettuale militante, dunque, sebbene fosse una definizione che non amava, sia per l’origine “militare” dell’aggettivo, lui che era pacifista e vegetariano, sia per quel sostantivo, “intellettuale”, così lontano dal “fare” inteso come pratica educativa e intervento sociale. Inchiesta, educazione, impegno diretto: sono queste le pratiche, di metodo e di contenuto, che Fofi ha sempre considerato politiche.

I suoi detrattori -a volte anche amici con cui amava litigare, tanto che si lamentava quando venivano a mancare gli argomenti

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

284 - La musica dipendente / Settembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi