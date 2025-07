Gli interessi economici che stanno dietro alle mancate sanzioni europee verso Israele

“Tutti associano Israele agli Stati Uniti ma il principale sostenitore di ciò che sta avvenendo è a Bruxelles”, dice ad Altreconomia Jasper van Teeffelen, ricercatore del centro indipendente olandese SOMO che si occupa di multinazionali e autore di un dettagliato report sulla strettissima relazione economica e commerciale tra l’Unione europea e Israele.

SOMO ha diffuso i dati il 15 luglio, in occasione dell’incontro tra la Commissione europea e i ministri degli Esteri dei 27 Paesi membri dell’Unione finalizzato a discutere l’adozione di eventuali sanzioni nei confronti di Tel Aviv per quanto sta facendo a Gaza e anche valutare l’interruzione dell’accordo di associazione che, dal 2000, lega Ue e Israele grazie a rapporti politici ed economici privilegiati.

Per SOMO poteva essere un momento cruciale per l’Europa per attivare il proprio potere economico ed esercitare pressione.

L’Unione è infatti il più importante investitore in Israele al mondo, con un ammontare estero diretto a Tel Aviv che, nel 2023, ha toccato quota 72,1 miliardi di euro, un valore quasi doppio rispetto a quello degli Stati Uniti, fermi a 39,2 miliardi. Non solo: l’Europa, a sua volta, è anche la principale destinazione degli investimenti israeliani. Nel 2023 ne ha ricevuti per 66 miliardi di euro, sette volte quelli diretti a Washington.

Anche nello scambio di beni fisici, principalmente macchinari, mezzi di trasporto e prodotti chimici, l’Ue è il primo partner commerciale al mondo di Israele per un valore di 42,6 miliardi di euro, a dispetto dei 31,6 miliardi degli Stati Uniti, dei 19,3 della Cina e dei tre miliardi dell’India. Un ammontare che non ha conosciuto crisi anche dopo tutto quello che è accaduto dal 7 ottobre 2023 in avanti nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. Nel corso del 2024 è persino cresciuto di un miliardo.

“L’Unione europea non sta solo coprendo quello che si sta verificando a Gaza e nei Territori occupati, ma sta attivamente prendendovi parte -spiega ad Altreconomia van Teeffelen di SOMO-. Non si tratta solo di stare in silenzio e di lasciar correre, ma di sostenere economicamente, finanziariamente e politicamente il governo di Benjamin Netanyahu”.

Nello specifico, il Paese europeo che garantisce e allo stesso tempo beneficia di più investimenti da parte di Israele sono i Paesi Bassi, da soli responsabili di due terzi di tutti gli investimenti israeliani nell’Ue, staccando -e di molto addirittura- Stati Uniti e Germania.

Il “primato” di Amsterdam può in parte essere spiegato dalla natura, di fatto, di paradiso fiscale e di Paese di transito, con oltre cinquemila miliardi di dollari di capitale straniero che fluttuano ogni anno. Tuttavia, come riporta la Banca centrale olandese, solo il 12% degli investimenti nazionali verso Israele proviene dalle società “cassaforte”, cioè quelle che detengono e amministrano patrimoni per effettuare prestiti o strutturare investimenti a imposte ridotte, mentre gli altri provengono da attività di economia “reale”, a riprova di quanto l’Unione europea -e i Paesi Bassi in particolar modo- traggano profitto dall’economia israeliana.

“Il rapporto privilegiato del loro Paese con Israele è ancora poco conosciuto dai cittadini olandesi. Il report è nato proprio con l’obiettivo di far luce su questo aspetto di complicità di cui si parla poco e la risposta che stiamo ricevendo è incredibile: si tratta di un primo passo per far capire alle persone il peso reale dei loro Paesi nel sostenere Israele”, continua il ricercatore.

La Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio prevede a questo proposito l’obbligo che tutti gli Stati impieghino ogni mezzo a disposizione per prevenire il genocidio ed esercitare pressione su chi lo sta commettendo o potrebbe farlo.

Kaja Kallas, Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, ha presentato perciò il 15 luglio al consiglio Affari esteri a Bruxelles, una tiepida lista di dieci possibili misure di risposta all’azione israeliana, che includevano l’imposizione di sanzioni, l’embargo totale di armi e, soprattutto, la sospensione dell’accordo di associazione tra Unione e Israele, in virtù dell’articolo 2 di quest’ultimo che stabilisce il rispetto dei diritti umani -da entrambe le parti- come condizione imprescindibile per l’attuazione dell’accordo. Paesi come Irlanda e Spagna ne chiedono del resto da mesi la sospensione che però anche nella giornata del 15 luglio non è arrivata per mancanza di unanimità.

Per SOMO si tratta di un’opportunità mancata, considerando il grande peso che Bruxelles potrebbe avere nell’esercitare influenza sul Governo Netanyahu per provare a limitarne le azioni, oltre che per riconoscere le responsabilità legali delle aziende che, come denunciato dall’ultimo rapporto di Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati dal 1967, alimentano non solo le colonie ma l’intero sistema militare e tecnologico israeliano, sostenendo il passaggio di Israele da economia dell’occupazione a economia del genocidio e traendone addirittura vantaggio.

“Purtroppo il risultato del 15 luglio non mi sorprende -conclude van Teeffelen-. È evidente il legame politico ed economico che unisce Israele all’Unione e con questa ricerca appaiono evidenti i benefici economici che Bruxelles trae da questa alleanza. La mia sensazione è che la popolazione abbia una sensibilità critica maggiore rispetto a quella dei governi e che, dove questi ultimi fanno finta di non guardare, le persone vedono ciò che c’è di sbagliato. È difficile avere speranza in questo momento, ma credo che le denunce che arrivano da attivisti, giornalisti e ricercatori potranno avere, prima o poi, un peso sulla politica”.

