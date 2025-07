Gli esami di Stato, la cultura del merito e la “confusione” dell’uguaglianza

Come ogni anno dal 1923, nei mesi di giugno e luglio la scuola pubblica -la scuola “democratica”, per dirla con Piero Calamandrei- si appresta a concludere gli esami di Stato, per “certificare” la conclusione positiva del percorso scolastico di migliaia di studentesse e studenti.

È quel periodo dell’anno in cui si possono fare dei bilanci e proporre delle riflessioni di vario genere -specie, ma non solo, da parte di chi, come chi scrive, ha qualche esperienza di insegnamento nelle classi della scuola pubblica e nelle commissioni degli esami di maturità- sullo “stato di salute” del sistema scolastico in Italia, ancor più a seguito delle forme di dissenso civile manifestate da alcuni studenti nelle ultime settimane, a cui ha prontamente riposto il ministro dell’Istruzione e del merito. Bilanci e riflessioni che possono riguardare anche la “funzione costituzionale” della scuola, e degli esami di Stato in modo particolare.

Una teoria nota agli addetti ai lavori spiega quale dovrebbe essere un “pezzo” del ruolo della scuola in una società democratica: secondo la “teoria del rubinetto” -proposta da un’équipe di studiosi della “Baltimore School Study”, all’esito di un periodo di osservazione sul campo durato oltre vent’anni-, nel corso dell’anno scolastico tutti gli studenti, a prescindere dalla propria provenienza sociale ed economica, hanno la possibilità di accedere alle stesse opportunità di apprendimento offerte dalla scuola (possono cioè “attingere” al medesimo “rubinetto” di conoscenze e proposte). La scuola agisce così da “livellatore sociale”, non per mirare all’omologazione degli studenti, ma per fare in modo che vengano rimossi gli “ostacoli di ordine economico e sociale” che ciascuno può incontrare nella tensione al “pieno sviluppo” della propria persona (la “rimozione” di questi “ostacoli” è l’unico “compito” che, nel contesto italiano, la Costituzione assegna espressamente alla Repubblica, come sancito dall’3 co. 2 Cost.).

La scuola, organo costituzionale per eccellenza, sarebbe dunque il principale “iniettore” del principio costituzionale dell’eguaglianza sostanziale nel tessuto della società, di oggi e di domani.

È qui che sorge però un primo problema: la scuola non è l’unico “rubinetto” a cui gli studenti, nel loro vario e molteplice contesto di vita, attingono. Lo studio dei ricercatori di Baltimora ha dimostrato come le condizioni di partenza di ciascuno studente abbiano un’influenza decisiva nel percorso formativo: se da un lato si registra una capacità di apprendimento tendenzialmente equivalente tra chi appartiene a classi sociali differenti, dall’altro i risultati scolastici appaiono spesso molto diversi in base al contesto socio-economico di provenienza. Un adolescente che vive in una famiglia composta da genitori laureati, in un quartiere vivace di una città benestante, potrà accedere a un “rubinetto” parallelo a quello scolastico che è quantomeno altrettanto ricco, fatto di possibilità culturali, viaggi, attività formative di vario genere (spesso a pagamento, come avviene per diversi centri estivi, corsi di lingua, etc.). Chi nasce invece in contesti diversi -famiglie segnate da una condizione socioeconomica precaria, in città di periferia poco vivaci e isolate- avrà spesso difficoltà ad “abbeverarsi”, quantomeno con una certa costanza, a un secondo rubinetto: dovrà accontentarsi soltanto del primo, quello offerto dalla scuola, con tutte le conseguenze del caso.

Insomma, le condizioni di partenza influiscono sul “rendimento” scolastico, a maggior ragione in un sistema come quello italiano che prevede la pausa scolastica estiva (che costituisce il periodo in cui il divario si allarga maggiormente) più lunga d’Europa.

Lo studio citato mostra poi che la scuola non sembra in grado di invertire questa tendenza, ma rischia anzi di rafforzarla: voti negativi, bocciature, corsi di recupero visti più come punizioni che come opportunità di crescita, sono tutti elementi caratteristici del nostro sistema scolastico italiano che contribuiscono a cristallizzare le differenze sociali, spesso confondendo, come ha fatto recentemente notare Michele Arena su Domani, il piano del privilegio con quello del merito.

Gli esami di Stato costituiscono per certi versi la sublimazione di questo modello: si valuta principalmente il risultato di ogni singolo studente, e meno il percorso; si aderisce a una visione individuale, ottocentesca, e nozionistica del sapere; si agisce nella (spesso genuina) convinzione di attuare un criterio giustizia, per cui “tutti vanno trattati allo stesso modo”, così da garantire un sistema equo e obiettivo, cristallizzando di fatto le differenze sociali. Ed effettivamente un “voto”, secondo il disegno costituzionale, pare debba essere assegnato agli studenti maturandi, a valle del percorso formativo. Ci si trova, insomma, di fronte a due esigenze apparentemente contrastanti: garantire una valutazione che sia il più possibile oggettiva per un verso, tener conto delle condizioni di partenza di ciascuno, senza innescare un sistema che acuisce i “comparativi” e le diseguaglianze, per un altro.

Per tentare di comprendere a fondo questa tensione, va tenuto presente che il sistema scolastico -“bersaglio” di miriadi di circolari ministeriali sul punto- attribuisce un ruolo preminente al merito, rischiando così di incappare in un equivoco sul piano costituzionale: trattare in modo uguale situazioni diverse, allontanandosi dal modello di società descritto dal secondo comma dell’art. 3 Cost.; irrobustire gli “ostacoli di ordine economico e sociale”, anziché rimuoverli, sulla base di una presunta difesa del merito e della sua obiettività. Si rischia di applicare, in altre parole, il principio di uguaglianza formale (contenuto nel primo comma dello stesso articolo 3), al posto di quello di uguaglianza sostanziale. La centralità del voto e del criterio meritocratico -lo studio di Baltimora lo dimostra sul piano pedagogico- rischiano insomma di agire da elemento di solidificazione delle diseguaglianze sociali.

Come mostra la scelta di modificare la denominazione del “ministero dell’Istruzione” in “ministero dell’Istruzione e del merito”, si tratta di un equivoco con radici culturali profonde. Nel 1958 Michael Young coniava il termine “meritocrazia”, non con l’intento di mostrarne i vantaggi ma per metterne in evidenza i pericoli: la tesi centrale dello scrittore inglese è che l’estensione generalizzata del principio meritocratico finisce per aggravare le disuguaglianze sociali, conducendo a quella che definisce “la rivolta finale contro la meritocrazia”, prevista per il 2033. Come noto, nel linguaggio comune il termine “meritocrazia” ha perso presto la sua originaria valenza polemica, assumendo una connotazione positiva: studiosi, opinionisti e politici, tanto conservatori quanto progressisti, hanno così ignorato l’ammonimento di Young, focalizzandosi in modo spesso acritico solo sui presunti benefici del merito.

La forza e l’obiettivo della retorica meritocratica -lo ha mostrato bene il filosofo politico statunitense Michael J. Sandel- stanno nel dividere di fatto la società in vincitori e perdenti, giustificando così le disuguaglianze già esistenti. In questa visione, il successo è sempre attribuito al merito individuale, mentre l’insuccesso è considerato una colpa personale, a prescindere dalle condizioni di partenza, che siano vantaggi iniziali o svantaggi strutturali. A contare è solo il risultato finale, che diventa il criterio assoluto per distinguere tra meritevoli e non. Così, il merito si trasforma in uno strumento potente di conservazione dello status quo, in antitesi con l’orizzonte emancipativo tracciato dal secondo comma dell’art. 3 della Costituzione.

Dallo studio di Baltimora sembra emergere proprio questa tendenza: la scuola, con il suo sistema di voti e bocciature, rischia di essere (anche involontariamente, quantomeno per quanto riguarda il lavoro svolto da molti docenti) un potente mezzo di cristallizzazione delle disuguaglianze.

Eppure, nel testo costituzionale si fa espresso riferimento al merito solo nell’art. 34 co. 3 (per garantire agli indigenti la possibilità di proseguire gli studi), e nell’art. 97 co. 3 (che prevede l’accesso per concorso agli impieghi pubblici): il criterio meritocratico rischia di “debordare” dai suoi confini costituzionali e di “catturare” spazi in cui non dovrebbe trovare applicazione.

Forse l’equivoco -non di poco conto, specie per il percorso di vita di migliaia di studentesse e studenti- sta proprio qui: bisogna dare al merito il giusto spazio, “depurandolo” da elementi nocivi e meramente competitivi, ma affiancandolo ad altri criteri che sono per certi versi ancor più propri della scuola come “organo costituzionale”, quali la cooperazione, la formazione di un pensiero critico e di una coscienza sociale, la messa in discussione delle diseguaglianze. Il merito, nel disegno dei costituenti, è più un “mezzo” (sulla cui base garantire la prosecuzione degli studi agli indigenti), e non di certo un “fine”.

Gli esami di Stato e il dibattito che si è recentemente avviato grazie alle forme di dissenso espresse da diversi studenti possono costituire l’occasione per aprire una riflessione libera e critica sul punto, rifuggendo da critiche sterili, banalizzazioni o soluzioni a buon mercato. Non si tratta di mettere in discussione l’esistenza tout court del criterio meritocratico, ma di interrogarne con più attenzione l’applicazione generalizzata e spesso disallineata rispetto al disegno costituzionale. Il punto, allora, non è contrapporre il merito all’uguaglianza, ma collocarlo nel giusto spazio, affinché sia un criterio legittimo, accessibile, condivisibile, non arbitrario, ma comprensibile e riconoscibile anche da chi parte in situazioni di svantaggio. Potrebbe essere l’occasione per ripensare la funzione costituzionale della scuola, i suoi modelli pedagogici di riferimento, la sua possibilità di scardinare (e non di alimentare) la logica competitiva che ha creato e continua a creare tanti danni a livello personale e sociale; si tratta, insomma, di immaginare modelli che consentano il passaggio da una scuola che “istruisce” a una scuola che “educa”, che è in grado cioè di “condurre fuori” gli studenti, nella strada verso il “pieno sviluppo” della loro persona.

Il merito è in questo senso uno dei tanti mezzi (e probabilmente non il principale) di cui la scuola può servirsi. Se è vero che “una testa ben fatta è meglio di una testa ben piena” (E. Morin), allora, nella ricerca di strade nuove in questa direzione, anche alcuni “punti fermi” dell’attuale sistema scolastico potrebbero forse essere messi in discussione.

Giorgio Sichera è dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università di Torino, e borsista di ricerca in diritto d’asilo presso il Laboratorio dei Diritti Fondamentali. È autore di diverse pubblicazioni scientifiche in tema di rispetto del pluralismo informativo, bilanciamento dei diritti e ruolo della società solidale nel contesto democratico. Svolge attività di insegnamento presso l’Università di Torino e presso scuole secondarie di secondo grado.

