Gli ambulatori popolari colmano le lacune del sistema sanitario veneto

Un'anziana signora è disorientata quando entra nel neonato ambulatorio popolare Azadi del quartiere Palestro a Padova. Dal medico di base le è stato prescritto l’aerosol, ma anche se possiede l’apparecchio non sa bene come funzioni.

“Ci sono molti modi per venire incontro ai bisogni delle persone -racconta Filippo, giovane medico dell’assemblea salute e cura che ha promosso l’ambulatorio- dare spiegazioni, orientare è uno di questi, in ospedale o dal medico di base il carico di lavoro è eccessivo e non si può dedicare alle persone il tempo che meritano”.

La grande stanza dove parliamo è anche l’aula destinata al doposcuola gestito dall’associazione Quadrato Meticcio. L’ambulatorio vero e proprio è una piccola stanza accanto, pitturata di fresco e arredata con cura. Il primo finanziamento è arrivato con un crowdfunding promosso tramite la piattaforma di Banca Etica, novemila euro più mille messi a disposizione dalla banca.

L’ambulatorio popolare Azadi è stato inaugurato a metà