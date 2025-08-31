Giovani fuori di casa: il Welfare State aiuta

L’uscita dalla casa dei genitori rappresenta uno dei passaggi più significativi nella transizione verso l’età adulta. Sebbene nei Paesi occidentali si osservi una tendenza generale al posticipo di tale momento, gli Stati europei continuano a mostrare una forte eterogeneità.

Più nello specifico anche considerando i “meno giovani” fra i giovani -vale a dire coloro nella fascia tra 25 e 34 anni- quasi uno su tre (30,3%) nei 27 Stati dell’Unione europea (Ue27) vive in famiglia: una quota che raggiunge il 67,3% in Croazia, e scende al 3,6% in Finlandia, con variazioni dunque molto significative fra i Paesi. In Italia il 52% dei 25-34enni vive con i genitori, il quadruplo della Germania (13,2%), il triplo della Francia (15,6%).

Il mondo accademico ha individuato nel tempo una vasta gamma di fattori per spiegare tali differenze. Ad esempio sono state studiate le determinanti socio-culturali, evidenziando il ruolo delle differenze nella religiosità e nei valori tradizionali nel modellare