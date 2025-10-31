Altreconomia
Cultura e scienza / Intervista

Gianni Palumbo. Memoria di un naufragio

di
Gianni Palumbo nei pressi del mausoleo sulla fossa comune (contenente i resti di 136 vittime del naufragio) nel cimitero di North Front a Gibilterra © José Martinez Tellez

La sera del 17 marzo 1891 il piroscafo Utopia colava a picco a Gibilterra. Il ricercatore lucano restituisce dignità alle vittime, ricostruendo cause e responsabilità. In un parallelo con gli eventi di oggi nel Mediterraneo

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Sono passati dieci anni da quando Gianni Palumbo ha scoperto, a Pomarico, in provincia di Matera, un frammento della storia del naufragio dell’Utopia, un piroscafo della Compagnia di navigazione inglese Anchor Line che la sera del 17 marzo 1891 colò a picco nei pressi di Gibilterra causando la morte di quasi seicento uomini, donne e bambini.

Quella vicenda non lo ha più abbandonato, tanto che dopo un lavoro meticoloso di ricerca negli archivi e di missioni di studio e conoscenza verso l’ultimo lembo d’Europa ha pubblicato “L’Utopia tra le nebbie della memoria” (Marotta&Cafiero, 2024).

Un volume di 480 pagine ricco di documenti inediti che, ricostruendo una storia di emigrazione di fine Ottocento, dialoga con il tempo presente.

Palumbo, come è arrivato all’Utopia, alla scelta di raccontare questo naufragio?
GP Ho una piccola associazione che si occupa esclusivamente di beni culturali minori, come le biblioteche e gli archivi. Dieci anni fa

