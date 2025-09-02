“Gaza resort”, un genocidio ad altissima intensità finanziaria e immobiliare

Il progetto della presidenza Trump di “deportare” l’intera popolazione della Striscia di Gaza fuori da quel territorio dovrebbe rimuovere anche i dubbi di chi non vorrebbe usare il termine “genocidio” perché non esisterebbe una vera pianificazione dello sterminio e della deportazione in massa.

Ma il punto che vorrei sottolineare non è questo. Il progetto “Gaza resort” trasforma una colossale e disumana cancellazione di una popolazione in un’iniziativa immobiliare che ha una regia chiara e finanziatori ben definiti. Il promotore, come è noto, è Jared Kushner, genero di Trump, che ha creato un fondo, Affinity partners, di cui sono finanziatori di rilievo il Public investment fund, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita, la Qatar investment authority e Lunate capital Llc con sede ad Abu Dhabi. A questa prima realtà finanziaria si sono aggiunti il Tony Blair institute e Boston consulting group. L’insieme di questi soggetti dispone di una liquidità di diversi miliardi di dollari ed è dunque pronta da tempo a indirizzarli verso Gaza.

Ma l’affare Gaza non finisce qui. È molto probabile che la demolizione di ciò che resta venga assegnata a una società americana già operante a Gaza, Caterpillar, i cui principali azionisti sono BlackRock, Vanguard e State Street, mentre alla cordata di “ricostruttori” potrebbe aggiungersi il fondo Blackstone, saldamente radicato a Tel Aviv.

Inoltre, il piano americano prevederebbe che i sopravvissuti palestinesi possano essere i destinatari di un “aiuto” di cinquemila dollari per trovare una collocazione altrove. Una cifra che verrebbe erogata in criptovalute, e in modo particolare in stable coin con sottostante in dollari, con l’obbiettivo di utilizzare anche queste risorse per finanziare il pericolante debito Usa.

In estrema sintesi, un genocidio ad altissima intensità finanziaria e immobiliare, di fronte al quale trionfa l’ignavia europea. Secondo quanto dichiarato dall’alta rappresentate per la Politica estera, Kaja Kallas, non sembra possibile per i vari Paesi dell’Unione trovare un accordo su sanzioni nei confronti di Israele e neppure procedere alla sospensione dell’Accordo commerciale del 2000 nonostante all’articolo 2 la sospensione fosse prevista proprio in caso di violazioni dei diritti da parte di uno dei sottoscrittori. L’unica soluzione possibile parrebbe allora quella di estendere le sanzioni contro i coloni.

Ma in che cosa consistono queste sanzioni? Si tratta di misure adottate dal Consiglio dell’Ue una prima volta nell’aprile del 2024 e una seconda volta nel luglio dello stesso anno che hanno colpito in tutto nove persone e tre entità a cui è stato precluso l’ingresso nell’Unione europea e per i quali è stata prevista la confisca dei beni nei Paesi europei.

Siamo davvero alla follia, di fronte a 62mila morti ufficiali, l’unica misura presa dell’Unione europea consiste nel divieto di ingresso e nella confisca di beni comminati a nove coloni e a tre entità accusati di gravi violenze. È bene aggiungere che tali coloni non avevano alcuna intenzione di venire in Europa e non hanno beni in Paesi europei. Siamo alla più tragica delle farse. Vale la pena ricordare ancora che il governo italiano, al di là delle esortazioni imbronciate nei confronti di Benjamin Netanyahu, è tra i più fermi sostenitori della linea per cui la più dura misura possibile verso Israele siano queste sanzioni verso i coloni. Non è da escludere che forse nei futuri “resort” di Gaza ci sia la partecipazione di qualche fondo immobiliare italiano.

Alessandro Volpi è docente di Storia contemporanea presso il dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Si occupa di temi relativi ai processi di trasformazione culturale ed economica nell’Ottocento e nel Novecento. Il suo ultimo libro è “Nelle mani dei fondi” (Altreconomia, 2024)

