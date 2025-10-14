Esteri / Attualità
Gaza, il più grande fallimento del giornalismo occidentale contemporaneo. Bbc inclusa
Il giornalista egiziano Mohamed Shalaby ha collaborato per anni con la Bbc. Il suo recente addio alla testata britannica rappresenta l’esito di una crisi profonda, professionale e personale, iniziata il 7 ottobre 2023. “Il giornalismo come servizio pubblico non c’era più. Era piegato alla diplomazia, alle pubbliche relazioni, al potere”. Il suo racconto dall’interno, tra doppi standard e falsità sul conto di colleghi palestinesi assassinati da Israele nella Striscia