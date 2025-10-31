Gaza e GenZ: una nuova stagione di mobilitazioni?

Le recenti manifestazioni contro il genocidio a Gaza hanno rappresentato un momento di mobilitazione collettiva che ha coinvolto anche la GenZ -cioè i giovani nati tra fine anni Novanta e il 2012- già protagonista dei Fridays for future (Fff) dal 2019. Siamo di fronte all’inizio di una nuova fase di mobilitazione giovanile?

Che affinità ha questo movimento con quelli precedenti dal 1968 ai Fff? Nel caso italiano va detto che la mobilitazione “travolgente” dell’autunno 2025 è partita con drammatico ritardo: se è vero che le prime dimostrazioni sono state organizzate nel 2023, per circa due anni le “manifestazioni del sabato” a Milano sono state frequentate da mille-duemila persone, diversamente da altri Paesi (Turchia, Francia, Germania e Regno Unito) nei quali si sono susseguiti cortei oceanici dal 7 ottobre. La mobilitazione per Gaza va perciò inserita in un quadro più ampio con elementi di minore vitalità. I Rapporti annuali Istat mostrano che la par