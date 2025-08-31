Gary Younge. Il fardello della rappresentanza

“Il fardello della rappresentanza” ha accompagnato quotidianamente Gary Younge nei suoi trent’anni passati in uno dei giornali più importanti al mondo. Quando nel 1993 è entrato per la prima volta nella redazione londinese del Guardian, il colore della sua pelle era una rarità in quelle stanze.

E aveva delle conseguenze in ogni cosa che scriveva: ben presto Younge si trova infatti sotto il fuoco incrociato non solo dei suoi superiori ma anche di quella comunità razzializzata che “obbligatoriamente” doveva rappresentare. Una brillante carriera porta il giornalista britannico a diventare nel 2003 corrispondente estero da New York per poi rientrare nel 2015 a Londra come vicedirettore.

Dal 2020, con sette libri pubblicati sulle spalle e numerosi premi ricevuti, sceglie di intraprendere la carriera universitaria. Ritrovando anche in accademia gli stessi ostacoli avuti (e superati) nel giornalismo: li racconta nel libro “Pigeonholed: creative freedom as an act of resistance”,