Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Intervista

Gary Younge. Il fardello della rappresentanza

di
Gary Younge è entrato per la prima volta nella redazione del Guardian, uno dei giornali più importanti al mondo, nel 1993, all’età di 24 anni. Nel 2003 è diventato corrispondente estero da New York per poi tornare nel 2015 a Londra come vicedirettore. Dal 2020, dopo sette libri pubblicati e numerosi premi ricevuti, ha scelto di intraprendere la carriera universitaria © Courtesy Gary Younge

Il giornalista riflette sul ruolo di chi appartiene a una minoranza a partire dalla sua esperienza. Spesso, unica persona nera nella stanza, è stato chiamato a parlare non solo per sé stesso. La libertà creativa è per lui un atto di resistenza

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

“Il fardello della rappresentanza” ha accompagnato quotidianamente Gary Younge nei suoi trent’anni passati in uno dei giornali più importanti al mondo. Quando nel 1993 è entrato per la prima volta nella redazione londinese del Guardian, il colore della sua pelle era una rarità in quelle stanze.

E aveva delle conseguenze in ogni cosa che scriveva: ben presto Younge si trova infatti sotto il fuoco incrociato non solo dei suoi superiori ma anche di quella comunità razzializzata che “obbligatoriamente” doveva rappresentare. Una brillante carriera porta il giornalista britannico a diventare nel 2003 corrispondente estero da New York per poi rientrare nel 2015 a Londra come vicedirettore.

Dal 2020, con sette libri pubblicati sulle spalle e numerosi premi ricevuti, sceglie di intraprendere la carriera universitaria. Ritrovando anche in accademia gli stessi ostacoli avuti (e superati) nel giornalismo: li racconta nel libro “Pigeonholed: creative freedom as an act of resistance”,

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

284 - La musica dipendente / Settembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi