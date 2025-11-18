Gabriel Seroussi. Chi ha “paura” dell’etichetta dei maranza

Dal marzo di quest’anno sono comparsi sui social diversi gruppi di presunta “solidarietà” patriottica maschile che organizzano ronde notturne con l’obiettivo dichiarato di “cercare i maranza e dargli una lezione”. Tra i più noti c’è “Articolo 52” che si presenta come un “movimento anti-crimine” richiamando quell’articolo della Costituzione che afferma che “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Questo nuovo attivismo punitivo si inserisce in un più ampio ciclo di violenza sociale e istituzionale che paradossalmente ha finito per rafforzare le stesse subculture urbane che intendeva reprimere. I giovani etichettati come maranza hanno trasformato lo stigma in un segno identitario, risignificando l’etichetta in chiave di identità, orgoglio e senso di appartenenza.

Gabriel Seroussi, che si occupa di musica rap, sottoculture giovanili e comunità marginalizzate, ne parla nel suo nuovo libro “La periferia vi guarda con odio. Come nasce la fobia dei maranza” edito da Agenzia X e pubblicato a ottobre 2025. Fu Marco Philopat -editore, scrittore e uno dei personaggi di riferimento dell’underground italiano- a proporgli di scriverlo, riconoscendo in lui la figura ideale per affrontare un tema tanto rilevante quanto spesso frainteso, qualcuno che potesse guardare la realtà con “un piede dentro e uno fuori”, capace di raccontarla con empatia e lucidità critica.

Seroussi, il libro si apre con un excursus dedicato all’evoluzione del termine maranza. Ma che cosa significa esattamente essere un “maranza”?

GS La parola “maranza” ha un’origine molto più antica di quanto comunemente si pensi. Alla fine degli anni Ottanta Jovanotti la utilizza ben due volte nell’album “La mia moto” riferendosi a sé stesso, poi attribuisce la stessa etichetta a Celentano durante una trasmissione televisiva. In quel contesto, “maranza” era sinonimo di tamarro con un’accezione bonaria: indicava chi amava la discoteca, vestiva in modo appariscente e apparteneva al mondo della musica commerciale, allora in piena espansione. Nei primi anni Duemila, la parola tende a scomparire per poi ritornare nel 2008, in un articolo de la Repubblica che cita una scritta su un muro del quartiere Corvetto a Milano. Il termine viene usato da un gruppo neofascista per indicare in modo dispregiativo la comunità marocchina, che nel frattempo era cresciuta significativamente in Italia tra gli anni Novanta e Duemila. È in questo contesto che nasce il falso mito etimologico secondo cui “maranza” deriverebbe dalla fusione di marocchino e zanza (termine milanese per indicare il “ladruncolo”, il “borseggiatore”). Da quel momento il significato diventa quello che intendiamo oggi: il maranza è un giovane, generalmente di sesso maschile, proveniente da contesti marginalizzati e spesso anche razzializzati, tipicamente di origine nordafricana, ma non per forza. L’accezione contemporanea è più ampia di quella etnico-razziale: comprende un insieme di atteggiamenti spesso descritti come aggressivi, codici estetici e riferimenti musicali che si legano alla cultura urbana e, in particolare, all’esplosione del rap degli ultimi anni. Oggi il maranza si definisce attraverso un’estetica riconoscibile, fatta di tute sportive, Nike Tn, marchi come Lacoste e altri elementi propri della street culture contemporanea.

Come nasce la “fobia dei maranza”?

GS La fobia verso i giovani delle periferie nasce quando la loro immagine raggiunge il grande pubblico con la musica e i fatti di cronaca. Con l’esordio del 2016 Ghali è il primo, lo racconto nel libro, a dare voce a una porzione di Paese fino ad allora ignorata dalla musica popolare italiana, diventando per i rapper una sorta di cavallo di Troia nell’industria musicale. Dopo di lui emerge una nuova generazione di cantanti non bianchi, figli di comunità marginalizzate, che altrimenti avrebbero faticato a trovare spazio. Non richiedendo una formazione musicale, il rap è uno spazio di espressione sociale accessibile a tutti e diventa un vero e proprio “ascensore sociale” per questi giovani. E quando questi ragazzi mostrano al grande pubblico una società multiculturale che già esiste, lo fanno in un’Italia che fatica a riconoscere determinati cambiamenti. Nell’estate del 2022 due episodi, uno a Peschiera del Garda e l’altro a Riccione, attirano l’attenzione dei media, in particolare della stampa leghista, portando il termine fuori dalla bolla giovanile e facendolo esplodere nel discorso pubblico, caricato di un significato negativo.

Penso al decreto Caivano, al “decreto sicurezza”: misure politiche che non fanno altro che alimentare l’idea di una società da cui bisogna difendersi. Crede davvero che l’Italia sia oggi un Paese così pericoloso come viene spesso descritta?

GS Episodi di violenza o microcriminalità esistono ed è giusto raccontarli. Il libro non nega la complessità delle periferie né le idealizza. Tuttavia questi fatti sono ampiamente sovrarappresentati nei media. A Milano, per esempio, la percezione del pericolo è molto più alta della realtà, in una città che resta tra le più sicure d’Europa. La sproporzione emerge quando la violenza assume un valore simbolico. Come osserva Paolo Grassi nel libro, l’attenzione mediatica cambia a seconda del luogo: fin quando la violenza sta in Piazza Selinunte, nella periferia dimenticata di San Siro a Milano, non interessa a nessuno ma nel momento in cui Chiara Ferragni dal suo terrazzo fa le storie dicendo che ci sono le baby gang sotto casa (in CityLife, ndr) esplode l’ansia sociale. Perché tocca un’area percepita come intoccabile e dunque simbolicamente minacciata. In un’epoca in cui si citano continuamente i dati, è curioso che la questura non rivendichi il calo dei reati registrato negli ultimi quindici anni. Forse perché non conviene trasmettere l’immagine di una città sicura. La creazione di “zone rosse” e la retorica dell’allarme sociale servono spesso a legittimare investimenti privati, grandi eventi e turismo, spingendo fuori la popolazione più povera. Chi difenderebbe oggi gli abitanti di San Siro, destinati a essere sfrattati per il nuovo stadio? Nessuno: il quartiere è stato criminalizzato al punto da perdere qualsiasi voce politica. A tutto questo si somma un’islamofobia strutturale, radicata in un Paese ancora profondamente cristiano, dove perfino l’ora di religione è cattolica. Quando si agita la paura dei “giovani islamici” riaffiorano memorie antiche -dai Mori nel Sud fino al Medioevo- intrecciate a interessi concreti, e la paura diventa uno strumento per mantenere un certo equilibrio di potere.

Nel libro torna spesso sul tema della differenza negli atteggiamenti tra le persone immigrate di prima e di seconda generazione. Essendo figlio di una persona immigrata, in che cosa si distinguono genitori e figli, secondo lei?

GS Quando nasci in Italia, frequenti le scuole italiane e cresci dentro questa società, è naturale pensare di meritare gli stessi diritti del tuo compagno di banco. Ti rendi conto fin da piccolo di essere considerato un cittadino di serie B. Nabiha (una donna tunisina immigrata in Italia negli anni Ottanta, personaggio del libro, ndr), ad esempio, ha accettato serenamente di farsi chiamare Nadia per tutta la vita: per lei, quella italianizzazione del nome era il segno di un’accoglienza, di un nuovo inizio e in fondo anche di una conquista personale. Un ragazzo come Helmi (suo figlio, ndr) invece rifiuta di farsi chiamare Elvis: rivendica il diritto che il proprio nome esista così com’è, senza essere adattato o storpiato, perché in quel nome c’è la sua identità e il rispetto che pretende per sé. Questo contrasto racconta due esperienze migratorie molto diverse. Chi appartiene alla prima generazione spesso accetta qualche forma di compromesso o discriminazione pur di costruirsi una vita stabile mentre per chi è nato o cresciuto qui, quel confine invisibile tra “noi” e “loro” è molto più vicino, più evidente e quindi insopportabile. Non è un conflitto, ma un passaggio di consapevolezza. Ogni generazione ridefinisce il senso del proprio stare al mondo e oggi per molti giovani italiani di origini straniere, questo significa non accontentarsi più di essere tollerati ma pretendere di essere riconosciuti.

Che cosa direbbe a chi si preoccupa che il linguaggio violento del rap possa influenzare negativamente i giovani o addirittura spingerli a delinquere?

GS Al di là di esperienze più di nicchia legate al rap socialmente impegnato o conscious, la maggior parte del rap commerciale ha l’umile ambizione di voler restituire la realtà per com’è. Questo approccio, a volte aggressivo o provocatorio, non nasce per incitare al male ma inevitabilmente racconta la realtà ridotta all’osso: la competizione, la lotta per il più forte, topos ricorrenti fin dagli anni Ottanta nel gangster rap statunitense. Io credo che la risposta non stia né dell’indignazione né nella censura -come spesso accade- ma nel ricercare un dialogo con una parte di società che questo Paese lo abita, lo vive e che richiede attenzioni anche alzando il tono della voce. Nel libro, per esempio, nel capitolo con la professoressa Chiara Volpato, si parla di modelli maschili machisti: non li ha inventati il rap ma qui emergono in maniera chiara e manifesta, insieme ad altri temi complessi legati alla salute mentale, al rapporto con sé stessi e con l’altro sesso. Sono riflessioni che riguardano tutta la società e mostrano come questa musica e gli ambienti che abita possano essere uno specchio utile per comprendere meglio il mondo che ci circonda.

