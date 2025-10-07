Altreconomia
Diritti / Inchiesta

Fuori quota. La sistematica violazione dei diritti dei richiedenti asilo in Alto Adige

di
Tende di persone accampate vicino al fiume Isarco in Provincia di Bolzano © Alessio Giordano

Ogni anno in provincia di Bolzano centinaia di richiedenti asilo sono esclusi dal sistema di accoglienza. Le procedure di “messa in quota” e gli effetti della “circolare Critelli” creano lunghe attese e separano le famiglie, mentre l’insufficienza di posti nelle strutture e nei dormitori espone le persone a condizioni di estrema precarietà, costringendole in molti casi all’addiaccio

Quando è arrivato a Bolzano, dopo mesi di viaggio attraverso i Balcani, M. pensava di avere finalmente trovato un rifugio sicuro. Una volta presentata la richiesta di protezione internazionale, però, ha scoperto che per lui non c’era posto in accoglienza. E così, da settimane, dorme in una tenda ai margini della città. “Mi hanno detto che tra qualche mese potrò entrare in una struttura ma nel frattempo è come se non esistessi”, racconta. Quello di M. non è un caso isolato. In provincia di Bolzano, infatti, sono centinaia i richiedenti asilo sospesi nel limbo giuridico dei “fuori quota”.

La categoria dei “fuori quota” è una peculiarità altoatesina che esclude dall’accoglienza chi raggiunge autonomamente l'Alto Adige seguendo rotte diverse da quella del Mediterraneo. Questa prassi affonda le radici nell’accordo quadro siglato nel 2016 tra il ministero dell’Interno e la Provincia autonoma di Bolzano che stabilì il principio per cui “quanti arrivano sul territorio provinciale al di fuor

