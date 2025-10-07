Diritti / Inchiesta
Fuori quota. La sistematica violazione dei diritti dei richiedenti asilo in Alto Adige
di Alessio Giordano —
Ogni anno in provincia di Bolzano centinaia di richiedenti asilo sono esclusi dal sistema di accoglienza. Le procedure di “messa in quota” e gli effetti della “circolare Critelli” creano lunghe attese e separano le famiglie, mentre l’insufficienza di posti nelle strutture e nei dormitori espone le persone a condizioni di estrema precarietà, costringendole in molti casi all’addiaccio