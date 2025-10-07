Fuori quota. La sistematica violazione dei diritti dei richiedenti asilo in Alto Adige

Quando è arrivato a Bolzano, dopo mesi di viaggio attraverso i Balcani, M. pensava di avere finalmente trovato un rifugio sicuro. Una volta presentata la richiesta di protezione internazionale, però, ha scoperto che per lui non c’era posto in accoglienza. E così, da settimane, dorme in una tenda ai margini della città. “Mi hanno detto che tra qualche mese potrò entrare in una struttura ma nel frattempo è come se non esistessi”, racconta. Quello di M. non è un caso isolato. In provincia di Bolzano, infatti, sono centinaia i richiedenti asilo sospesi nel limbo giuridico dei “fuori quota”.

La categoria dei “fuori quota” è una peculiarità altoatesina che esclude dall’accoglienza chi raggiunge autonomamente l'Alto Adige seguendo rotte diverse da quella del Mediterraneo. Questa prassi affonda le radici nell’accordo quadro siglato nel 2016 tra il ministero dell’Interno e la Provincia autonoma di Bolzano che stabilì il principio per cui “quanti arrivano sul territorio provinciale al di fuor