Ambiente / Reportage
Frane, cemento e opere incomplete. Nella Cortina olimpica la “sostenibilità” è lontana
di Lucia Michelini —
A pochi mesi dai Giochi invernali siamo tornati nel Comune bellunese per fare il punto della situazione “cantieri” aperti e relativi impatti, raccogliendo pareri di esperti, comunità locali e amministratori. Dai cantieri lungo la Statale 51 Alemagna al budello di discesa della famigerata pista da bob, dal villaggio olimpico di Fiames sistemato accanto al torrente Boite alla cabinovia Apollonio-Socrepes, nei pressi della quale a inizio settembre si è creata una spaccatura nel terreno lunga 40 metri