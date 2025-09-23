Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Ambiente / Reportage

Frane, cemento e opere incomplete. Nella Cortina olimpica la “sostenibilità” è lontana

di
Il cantiere della pista da bob di Cortina, metà settembre 2025 © Lucia Michelini

A pochi mesi dai Giochi invernali siamo tornati nel Comune bellunese per fare il punto della situazione “cantieri” aperti e relativi impatti, raccogliendo pareri di esperti, comunità locali e amministratori. Dai cantieri lungo la Statale 51 Alemagna al budello di discesa della famigerata pista da bob, dal villaggio olimpico di Fiames sistemato accanto al torrente Boite alla cabinovia Apollonio-Socrepes, nei pressi della quale a inizio settembre si è creata una spaccatura nel terreno lunga 40 metri

Cortina d’Ampezzo è piena di polvere, martelli pneumatici e questioni tutt’ora aperte: le opere olimpiche verranno concluse in tempo? La loro realizzazione sarà, come promesso, "sostenibile e sicura"? Come verrà gestita la viabilità per raggiungere la città il prossimo anno? Per provare a rispondere abbiamo effettuato un sopralluogo e raccolto pareri da esperti, comunità locali e amministratori.  

Per raggiungere Cortina da Belluno, settanta chilometri, si passa dalla Statale 51 Alemagna, un avvicendarsi di scavi, ingorghi, semafori e deviazioni. Il tragitto dura più di due ore. Verso San Vito di Cadore le transenne e i segnali di "pericolo frana" ricordano i recenti cedimenti dalla Croda Marcora e le numerose colate detritiche, che quest’estate hanno causato molteplici chiusure al traffico affliggendo la mobilità dei turisti e dei lavoratori provenienti dai Comuni limitrofi.  

A Cortina, poi, non è facile districarsi tra i sensi unici, la penuria di parcheggi e i numerosi lavori

