“Food for Gaza” è uno squallido equivoco. Lo è nel titolo e soprattutto nel merito

L’orrore del genocidio a Gaza sta anche nelle fotografie dei bambini ridotti a scheletro che ti guardano negli occhi, appoggiati al muro, e sembrano domandarti “e tu, comoda indignazione a parte, che cosa stai facendo per fermarli?”. Non potevamo scegliere modo più ignobile per celebrare gli 80 anni delle Nazioni Unite.

Il segretario generale António Guterres ha parlato di “orrore senza precedenti” e a fine luglio oltre 110 organizzazioni internazionali (incluse Medici senza frontiere, Save the Children, Oxfam, Amnesty international, Caritas) hanno di nuovo denunciato la “carestia di massa” indotta nella Striscia da parte di Israele nonché il “crimine di guerra” (rivendicato) di “affamare i civili”.

In appena due mesi, da fine maggio a fine luglio, le forze israeliane hanno ucciso più di mille persone che cercavano di recuperare gli “aiuti” alimentari distribuiti sotto l’egida della Gaza humanitarian foundation, organizzazione di mercenari messa su da Stati Uniti e Israele per distruggere il meccanismo delle Nazioni Unite. Agli osservatori distratti valga il monito “oggi a me, domani a te”.

Di fronte a tutto questo si rimane straniti dalle favole del nostro ministero degli Esteri. Il 17 luglio -in piena “carestia di massa”- la Farnesina ha diffuso un comunicato stampa intitolato: “Distribuite 800 tonnellate di aiuti umanitari nell’ambito del programma ‘Food for Gaza’”. L’immagine -che riportiamo anche qui- è quella di un grande silos ordinato con una bandiera che vorrebbe significare l’orgoglio italiano della cosa. Non un accenno al criminale sistema di (non) aiuti a Gaza. Anzi.

“Grazie al progetto finanziato dall’Italia, il Programma alimentare mondiale (Pam) provvede all’acquisto e alla distribuzione nella Striscia di cibo, tra cui zucchero e farina, che potrà raggiungere oltre un milione di persone tra la popolazione civile, in particolare attraverso la produzione locale di pane”. Non ci stancheremo di documentare che il progetto “Food for Gaza” sbandierato da Antonio Tajani e Giorgia Meloni è funzionale solo a lavare la coscienza dell’Italia, gravemente coinvolta sia per l’export di materiale d’armamento o dual use e sia per aver da subito remato contro l’imposizione di sanzioni a carico di Tel Aviv.

“Food for Gaza” è uno squallido equivoco. Lo è nel titolo e soprattutto nel merito, e basta chiedere allo stesso ministero le carte -come già abbiamo fatto all’inizio del 2025- per averne contezza. Nel primo semestre di quest’anno l’Italia -che ha abbandonato le Ong sul campo da decenni (chiedete ad Acs Italia o a Vento di Terra)- ha consegnato al porto israeliano di Ashdod e poi al Pam 15 tonnellate di beni di prima necessità dal valore di 63.181,62 euro. Con la stessa nave sono andati anche i famigerati 15 camion Iveco donati sempre al Pam dal valore di 2.139.725 euro e che il ministro Tajani sembra moltiplicare ogni volta come in un film di Totò.

La Farnesina quest’anno ha parlato di uno stanziamento di 35 milioni di euro “mobilitato” per Gaza ma è stata in grado di documentarne non più di 27 milioni di cui nemmeno un euro è stato autorizzato nel 2025 ma è tutto risalente all’anno scorso. E soprattutto abbiamo preso atto che il ministero ci ha ficcato dentro due milioni di euro per l’Unrwa in Cisgiordania (che non è Gaza), un milione di euro sempre per l’Unrwa in Siria, un milione per l’Unrwa in Libano e un milione di euro per l’Unrwa in Giordania. Perché è dal 2022 che l’Italia non finanzia l’Agenzia dentro Gaza. Di due trasporti di aiuti diretti su tre effettuati dal nostro Paese tra luglio 2024 e gennaio 2025 non si specifica se siano stati consegnati a Gaza, quando e a chi. E si parla in ogni caso in tutto di 350mila euro.

C’è poi il contributo di sei milioni di euro alla Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (Ficross), suddiviso però su West Bank e Gaza. Segue un contributo di due milioni di euro destinati alla Fao. Una fonte qualificata, che ha letto insieme a noi le delibere, la dice così: “Lodevolissima iniziativa ma andrebbe verificato se la Fao sia effettivamente riuscita a realizzare il programma perché prevedeva l’invio nella Striscia di alimenti per il bestiame gazawi”. Gli occhi di quei bambini ci stanno guardando ancora.

