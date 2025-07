Fondazione Milano Cortina in deficit per 150 milioni di euro. Altri fondi pubblici in arrivo

La Fondazione Milano Cortina 2026 ha chiuso il bilancio 2024 con una perdita di 30,5 milioni di euro. Il deficit patrimoniale accumulato dall’ente tocca così quota 150,3 milioni di euro rispetto ai 107,8 di fine 2023. Il tutto a fronte di 62,2 milioni di euro di crediti, 342,3 milioni di debiti e un costo del personale passato da 15 milioni di euro nel 2023 a 23,4 milioni nel 2024.

Il disavanzo potrà però essere colmato anche grazie al recentissimo “Decreto Sport” licenziato in corsa dal Governo Meloni nell’ordine di (almeno) 300 milioni di euro pubblici.

È quanto emerge dal bilancio 2024 approvato il 30 giugno e pubblicato a inizio luglio sul sito della Fondazione guidata da Andrea Varnier. Alla luce dei dati riportati dagli amministratori è interessante leggere alcuni passaggi della nota integrativa.

In particolare il paragrafo delle “Considerazioni sull’utilizzo del presupposto della continuità aziendale”. Può una fondazione con un simile deficit patrimoniale continuare a esercitare la propria attività?

Per gli amministratori di Milano Cortina 2026 la risposta è sì e il tutto ruota intorno a quello che nel rendiconto viene chiamato “il ciclo dell’attività della Fondazione”, che avrebbe carattere “necessariamente pluriennale”. Perché prima dei Giochi si spende, è la sintesi del Cda, e solo dopo, “in prossimità dello svolgimento degli stessi, potranno consentire un adeguato ritorno economico finanziario”.

Lo squilibrio economico rilevato oggi nei bilanci è definito quindi un “temporaneo assorbimento di risorse”, perché l’equilibrio finale sarebbe garantito dalle “previsioni economico-finanziarie espresse nei piani aziendali”. Queste “previsioni” attengono al “Lifetime budget G-9” che il Cda della Fondazione ha approvato il 26 giugno di quest’anno, poche ore prima del via libera al bilancio 2024. Da notare che il “Piano G-9” è stato validato appena dopo l’approvazione da parte del Governo Meloni del cosiddetto “Decreto Sport”, il 20 giugno, verificato poi dalla Ragioneria dello Stato il 27.

Che sia il contenuto del decreto a fare la differenza lo riconoscono gli stessi amministratori della Fondazione. Il provvedimento ha infatti istituito la figura di un commissario straordinario alle Paralimpiadi dotandolo di un fondo nel solo 2025 pari a 328,2 milioni di euro. Non è l’unico stanziamento contenuto nel decreto. Ci sono infatti anche 62,7 milioni di euro per gli enti locali coinvolti e “l’eventuale attribuzione di 47,5 milioni di euro al medesimo commissario straordinario”.

Come impiegherà quei soldi il commissario, che per decreto “può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale”? Lo ribadisce il bilancio della Fondazione: 79,3 milioni di euro (Iva inclusa) per “terzi fornitori” per sicurezza e logistica; 112,9 milioni (Iva esclusa) per “attività organizzative di carattere fungibile i cui costi, pertanto, non sono stati inclusi nel budget della Fondazione”; 192,7 milioni (Iva esclusa) per “l’acquisto di servizi infungibili direttamente dalla Fondazione”. Scrivono gli amministratori senza far troppi giri di parole: “con il conseguente effetto di maggiori ricavi per la Fondazione stessa”.

Quando si tratta di colmare il deficit di bilancio, quindi, la Fondazione che ha fatto il diavolo a quattro per vedersi dichiarare per decreto (giugno 2024) la propria natura di ente di diritto privato “che opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali”, manlevata degli oneri di trasparenza del pubblico e con pesanti effetti su inchieste della magistratura di Milano in corso, si ritrova a godere dal pubblico di più ricavi legati ad “acquisti diretti” lato “servizi infungibili” e di meno costi perché “alleggerita” da un commissario ad hoc di “attività organizzative di carattere fungibile”. Bingo.

In tema di flussi di cassa nei prossimi 12 mesi le cose restano delicate ma la Fondazione nel bilancio 2024 ostenta comunque ottimismo. Sempre grazie (anche) al “Decreto Sport” è infatti “prevista la liquidazione diretta e indiretta tramite il Commissario straordinario dei fondi […] anche nel corso dell’anno 2025”. Sono stati chiesti poi anticipi al Comitato olimpico internazionale (Cio) sui contributi per i diritti televisivi (il “Broadcasting agreement” varrebbe 452 milioni di dollari), si sono negoziate “tempistiche diverse di pagamento” con alcuni fornitori e si sono “contrattualizzate” nuove “linee bancarie”.

A tema banche infatti la Fondazione scrive che dopo alcuni “sensitivity test” si è ritenuto “opportuno” avviare “interlocuzioni con il sistema del credito per poter disporre di estensioni dei finanziamenti già in essere e/o di ulteriori coperture”.

Tra soldi pubblici (garantiti), pagamenti degli sponsor e anticipi di Cio e banche (tutti invece da verificare a cose fatte), i conti, rassicura il Cda, dovrebbero tornare. “La Fondazione sarà in grado di recuperare il deficit patrimoniale accumulato mediante i proventi in entrata previsti nei prossimi due esercizi (2025 e 2026) e sino allo svolgimento ed alla conclusione dei Giochi (e dalle relative attività propedeutiche)”. Il bilancio riporta poi un passaggio eufemisticamente criptico: “Tale capacità (di recuperare il deficit patrimoniale, ndr) è ritenuta ragionevole anche alla luce di alcuni elementi di prudenza considerati nell’ambito della redazione del Piano con particolare riferimento alla previsione di una specifica contingency determinata in funzione dei costi operativi previsti, in accordo con le indicazioni del Cio e finalizzata a garantire la definizione di un Piano in grado di assorbire eventuali scostamenti che dovessero manifestarsi nel corso dei prossimi due esercizi”.

Male che vada c’è la solita “clausola” che investe direttamente gli enti territoriali coinvolti nei Giochi. Quindi, di nuovo, il pubblico.

“Gli enti territoriali hanno inoltre reiterato con apposite comunicazioni il proprio impegno a coprire, ognuno per la quota di propria competenza, sia il rimborso, in caso di cancellazione dei Giochi, al Cio dei contributi anticipati sia l’eventuale deficit che la Fondazione si dovesse trovare ad affrontare nel periodo di liquidazione della stessa”, si legge (anche quest’anno) nel bilancio.

Quanto basta -insieme alle altre “azioni già attivate”- per far dire agli amministratori che il “sostanziale equilibrio finanziario” della Fondazione è alla portata e che la continuità aziendale si basa su “ragionevoli presupposti”. La buona “contingency” è garantita.

