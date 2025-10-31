Altreconomia
Ambiente / Reportage

Fino a quando scorrerà ancora libero il Tagliamento

di
Il Tagliamento scorre all’altezza del ponte ferroviario che si trova tra le località di Cimano nel Comune di San Daniele del Friuli e Cornino (Forgaria nel Friuli), entrambe le località sono in provincia di Udine. È considerato l’ultimo fiume a conservare ancora le caratteristiche originali di molti corsi d’acqua alpini, quali l’ampio alveo dinamico a canali intrecciati. © Michele Lapini

L’ultimo fiume selvaggio d’Europa è a un bivio. Comitati e associazioni si battono contro la grande opera sul medio-corso e a settembre 2025 hanno presentato due petizioni a Bruxelles

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Il Tagliamento è custode di storie. C’è chi racconta della nonna che lavava i panni sulle rive ghiaiose al crepuscolo, l’unico momento libero dagli impegni di una famiglia numerosa, di un bisnonno che faceva il barcaiolo prima della costruzione del ponte di Dignano (UD), dei chilometri percorsi da ragazzo per fare il bagno e per giocare a calcio con gli amici.

“Per noi oggi il Tagliamento significa identità, è il simbolo della bellezza”, spiega Valentina Sovran. È una tra le cittadine e i cittadini di Dignano che a settembre 2025 si sono recati a Bruxelles per presentare due petizioni per la salvaguardia del Tagliamento, considerato l’ultimo fiume che conserva ancora le caratteristiche originali di molti corsi d’acqua alpini, quali l’ampio alveo dinamico a canali intrecciati.

Sul suo corso sono previste delle opere per la prevenzione del rischio idrogeologico, in primis una traversa laminante con paratoie mobili adiacente al ponte che collega i Comuni di Dignano e Spilimbergo (PN

