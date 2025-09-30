Figli del Ventennio, Fratelli d’italianità

Non è innocua la fluviale, quanto stucchevole, retorica dell’“italianità” esibita da Fratelli d’Italia. Pochi esempi pescati a caso sul web.

Il 4 novembre 2018 Giorgia Meloni evoca il Piave a Terni, parlando della necessità che le acciaierie restino in mano italiana: il titolo è “Non passa lo straniero”, e lo slogan esalta il “genio italiano che ha fatto forte la nostra economia”.

Il 28 febbraio 2024 l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano inaugura la Biennale di Venezia lodando come un fiume in piena l’italianità individuando tra i due “grandi pilastri su cui sviluppare la crescita socio-economica” quel “genio italico” che significa che “in qualsiasi prodotto c’è un segno del Rinascimento, del nostro barocco, della nostra storia”.

Il 15 aprile 2024 Meloni, a Vinitaly, spiega perché è stata scelta quella data come Giornata nazionale del Made in Italy: “Noi abbiamo voluto istituire questa Giornata nel giorno che ricorda la nascita di quello che forse è il p