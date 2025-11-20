Fadwa Barghouti. “Free Palestine, Free Marwan”

Una vita sospesa tra l’attesa, la necessità di tenere alta l’attenzione sulla liberazione di Marwan Barghouti e una famiglia da curare, con quattro figli e sei nipoti, che non hanno mai conosciuto il nonno. “C’è stata l’approvazione in prima lettura alla Knesset del disegno di legge della commissione per la sicurezza nazionale che introdurrebbe la pena capitale per i prigionieri palestinesi”, dice Fawda Barghouti, avvocata e moglie dello storico politico palestinese incarcerato da quasi 24 anni. Fadwa spiega di aver valutato la lista di accuse rivolte al marito, relative alla seconda Intifada iniziata nel 2000, che definisce come “generiche e riferite a lui solo in quanto leader del movimento”.

Altreconomia l’ha incontrata all’inizio di novembre nella sede del comitato “Free Marwan”, in un grattacielo della città di Ramallah, in Cisgiordania. La donna è accompagnata da Jidah, ex prigioniero che ha passato sette anni in carcere con Barghouti. Nella stanza, accanto alle immagini che accostano la figura di Barghouti a quella di Nelson Mandela, è esposta una gigantografia dell’iconica foto del politico ammanettato che solleva le mani in segno di vittoria dopo essere stato torturato nelle carceri israeliane per cento giorni.

Il 10 novembre di quest’anno il Parlamento di Tel Aviv ha come detto approvato in prima lettura un disegno di legge che colpisce i cittadini palestinesi accusati di uccidere gli israeliani, una misura che presenta violazioni del diritto internazionale e che arriva in un momento di accelerazione della mobilitazione internazionale lanciata dalla famiglia Barghouti per la liberazione del carismatico leader palestinese e degli oltre 11mila prigionieri palestinesi.

“Nei mesi scorsi, durante l’inizio del cessate il fuoco, dovevano liberarlo ma gli israeliani hanno rifiutato -aggiunge Fawda-. Il motivo? Marwan è un’icona globale per chi apprezza la pace. Perché è l’unico capace di riunire il popolo. La sua liberazione potrebbe causare problemi e generare un diffuso imbarazzo da ogni parte politica. Marwan non è stato mai eletto -non ne ha avuto l’occasione- e anche nella politica palestinese molti sono spaventati da lui”. L’intervista a Fadwa Barghouti è avvenuta durante il primo viaggio ufficiale della Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese organizzato da Arci Firenze e Anpi Firenze.

La campagna internazionale, che si chiamerà “Free Palestine, Free Marwan” ripartirà da Londra il 29 novembre, che è la Giornata internazionale di solidarietà con il popolo palestinese. La mobilitazione, ispirata a quella di Nelson Mandela, era partita nel 2013. A novembre 2025 sono 33 le istituzioni locali che hanno espresso solidarietà a Barghouti intitolando strade o conferendo la cittadinanza onoraria, come nel caso di Palermo, ad oggi l’unico Comune in Italia.

“Da tre anni non ho più potuto incontrare mio marito -racconta Fadwa-. L’ho visto solo nel video postato sui social in cui il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir è andato a sfidarlo nella sua cella”. Nel filmato, diffuso nel mese di agosto e girato nella prigione di Ganot nel Sud di Israele, l’esponente dell’estrema destra inveisce contro il politico palestinese: “Non vincerete. Chiunque minacci Israele sarà eliminato. Chi uccide i nostri figli e le nostre donne sarà sterminato”.

All’inizio di ottobre di quest’anno erano almeno 11.100 le persone palestinesi detenute nelle carceri israeliane, il dato più alto dallo scoppio della seconda Intifada nel 2000. Di questi, a luglio, oltre 3.600 si trovano in detenzione amministrativa (senza accuse formali) e oltre 450 sono minori. Numerose organizzazioni hanno denunciato le condizioni delle persone detenute. Denunce ritenute fondate anche dalla stessa Corte suprema israeliana, che a settembre 2025 ha stabilito che lo Stato ha un obbligo legale minimo nei confronti dei detenuti palestinesi anche in tempo di guerra e ha ordinato di correggere la politica alimentare carceraria.

Durante l’intervista Fadwa racconta della sua unione con Marwan, che dura da oltre 41 anni, la maggior parte dei quali segnati dal carcere e dall’esilio. Fadwa era adolescente nel 1974, quando conobbe il quasi coetaneo Marwan nel paese di Kobar, alle porte di Ramallah, dove sono cresciuti entrambi. A 18 anni fu tra le fondatrici del sindacato per le assistenti sociali, tra le organizzazioni più attive per il coinvolgimento delle donne nel movimento di resistenza palestinese.

“Per me è stato molto difficile mandare avanti la famiglia senza un marito -spiega la donna-. Sono però sempre stata molto orgogliosa di lui e ho sentito la responsabilità di essere sua moglie. Anche nei momenti di maggiore disperazione ho sempre cercato di mantenere la forza e la speranza. Quando tornerà a casa vorrei che per prima cosa potesse trascorrere del tempo con la sua famiglia. Poi il popolo palestinese avrà il tempo per decidere cosa scegliere per il proprio futuro”.

I cari di Barghouti non lo vedono da tre anni e nemmeno gli avvocati possono parlargli dal 7 ottobre. Le ultime notizie sono quelle ricevute dagli ex prigionieri palestinesi, rilasciati dopo la tregua mediata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alcuni di loro hanno infatti riferito dell’ennesimo trasferimento di Barghouti, durante il quale è stato selvaggiamente picchiato. Jihad, invece, è stato compagno di cella di Marwan per sette anni: arrestato ancora diciassettenne, è stato rilasciato nel 2015.

“Quando sono entrato in prigione non c’erano libri o altro materiale su cui studiare -ricorda Jihad-. Marwan ha fatto in modo che avessimo testi da leggere, in modo che noi prigionieri potessimo studiare. Stavamo ore a discutere di quali fossero i modi migliori per far arrivare i nostri messaggi al mondo, in un momento in cui di Palestina non parlava nessuno e sembrava che tutti si fossero dimenticati di noi”. Negli anni di prigionia Barghouti ha infatti continuato, per quanto possibile, a studiare.

“Sono convinta che se Marwan sarà liberato cambieranno subito molte cose per il futuro della Palestina -conclude Fadwa-. Il supporto internazionale è fondamentale per la sua liberazione e per sperare in un futuro diverso dove si possa parlare delle persone palestinesi per la loro cultura e istruzione”.

