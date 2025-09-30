Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Economia / Opinioni

È arrivata la (nuova) bolletta

di
© Curated Lifestyle - Unsplash

La recentissima fattura dell’energia elettrica è un passo avanti nella trasparenza. Non mancano però le criticità. Troppe informazioni, infatti, confondono. La rubrica di Giacomo Prennushi

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

Dal primo luglio 2025 la bolletta dell’elettricità ha cambiato vestito: l’obiettivo è renderla più chiara, leggibile e comprensibile. Ma tra il gran numero di informazioni, le voci ancora poco “parlanti” e la rigidità del formato obbligatorio, la strada per una vera semplificazione è ancora lunga.

La nuova fattura elettrica, frutto di un intervento dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) a valle di un percorso di consultazione, nasce con un intento preciso: offrire maggiore trasparenza ai consumatori, facilitando la comprensione dei costi e delle condizioni legati all’energia elettrica, un tema quanto mai sensibile in un momento di incertezza economica e di trasformazione del mercato, dando allo stesso tempo maggior consapevolezza dell’andamento dei propri consumi.

Il cambiamento risponde anche a un adeguamento alle Direttive europee in materia di informazione e tutela del consumatore, che accompagna la liberalizzazione completa del mercato dell’energia,

