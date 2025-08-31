Djamila Ribeiro. Oltre il linguaggio coloniale

Una delle missioni che ha intrapreso Djamila Ribeiro, filosofa politica, teorica del femminismo nero e tra le protagoniste della riflessione decoloniale in Brasile, è quella di far conoscere il pensiero plurale delle autrici e degli autori brasiliani, soprattutto quello delle donne afrodiscendenti. “C’è molto Brasile ancora da conoscere -afferma-. Un Brasile che va oltre gli stereotipi, samba, carnaval e caipirinha, oltre alla visione egemonica mostrata dai media mainstream”.

Il suo impegno è a 360 gradi e lo porta avanti attraverso la sua esperienza, la cura della lingua che usa, i suoi libri e le loro traduzioni, ma anche promuovendo le opere degli altri intellettuali brasiliani. Nel suo Paese è un’autrice bestseller. Nonostante questo in Italia, Francia e Germania ha scelto consapevolmente di essere pubblicata da case editrici indipendenti.

“È stato un compromesso politico perché penso sia molto importante rendere più forte un merca