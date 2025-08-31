Altreconomia
Diritti / Intervista

Djamila Ribeiro. Oltre il linguaggio coloniale

Djamila Ribeiro è nata nel 1980 a Santos in Brasile. Dopo aver conseguito il master in Filosofia politica all’Università Federale di San Paolo, ha fondato la collana editoriale Feminismos Plurais che in un solo anno ha promosso la pubblicazione di sei autrici e autori neri, superando le 70mila copie vendute nel Paese © Mariana Franco

La scrittrice, teorica del femminismo nero, riflette sulle origini delle diseguaglianze e del razzismo. Attraverso la sua casa editrice racconta il Brasile superando gli stereotipi. Con un linguaggio capace di arrivare a tutti

Settembre 2025

Una delle missioni che ha intrapreso Djamila Ribeiro, filosofa politica, teorica del femminismo nero e tra le protagoniste della riflessione decoloniale in Brasile, è quella di far conoscere il pensiero plurale delle autrici e degli autori brasiliani, soprattutto quello delle donne afrodiscendenti. “C’è molto Brasile ancora da conoscere -afferma-. Un Brasile che va oltre gli stereotipi, samba, carnaval e caipirinha, oltre alla visione egemonica mostrata dai media mainstream”.

Il suo impegno è a 360 gradi e lo porta avanti attraverso la sua esperienza, la cura della lingua che usa, i suoi libri e le loro traduzioni, ma anche promuovendo le opere degli altri intellettuali brasiliani. Nel suo Paese è un’autrice bestseller. Nonostante questo in Italia, Francia e Germania ha scelto consapevolmente di essere pubblicata da case editrici indipendenti.

“È stato un compromesso politico perché penso sia molto importante rendere più forte un merca

