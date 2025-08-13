Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Economia / Attualità

Diritto e ostacoli alla riparabilità di smartphone e tablet. Il passo dell’Ue è ancora incerto

di
© joel-rohland - Unsplash

È entrata in vigore a fine giugno la nuova normativa europea che impone requisiti minimi di durabilità e introduce un punteggio di riparabilità per smartphone e tablet. I dispositivi dovrebbero rispettare standard tecnici minimi: resistere ad almeno 45 cadute accidentali senza perdere funzionalità e mantenere l’80% della capacità originaria della batteria dopo 800 cicli di ricarica. Per la coalizione Right to Repair Europe, però, c’è ancora tanto da fare. Ecco perché

Da fine giugno è entrata in vigore la nuova normativa europea che impone requisiti minimi di durabilità e introduce un punteggio di riparabilità per smartphone e tablet. L’obiettivo dichiarato dalla Commissione è di prolungare la vita utile dei dispositivi, ridurre l’enorme quantità di rifiuti elettronici prodotta ogni anno e promuovere un’economia più circolare. Le nuove regole obbligano i produttori a garantire l’accesso ai pezzi di ricambio per almeno sette anni e a fornire aggiornamenti software per almeno cinque.

Per la coalizione Right to Repair Europe, che da anni si batte sul punto, il provvedimento è un passo avanti ma è ancora lontano dall’essere sufficiente. Dietro le novità, infatti, restano aperte lacune strutturali che continuano a ostacolare una riparazione semplice, accessibile e alla portata di tutti.

Con il regolamento Ecodesign requirements for smartphones & tablets 2023/1670 (seguito poi da un atto correttivo), la misura più visibile per

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi