Diritto e ostacoli alla riparabilità di smartphone e tablet. Il passo dell’Ue è ancora incerto

Da fine giugno è entrata in vigore la nuova normativa europea che impone requisiti minimi di durabilità e introduce un punteggio di riparabilità per smartphone e tablet. L’obiettivo dichiarato dalla Commissione è di prolungare la vita utile dei dispositivi, ridurre l’enorme quantità di rifiuti elettronici prodotta ogni anno e promuovere un’economia più circolare. Le nuove regole obbligano i produttori a garantire l’accesso ai pezzi di ricambio per almeno sette anni e a fornire aggiornamenti software per almeno cinque.

Per la coalizione Right to Repair Europe, che da anni si batte sul punto, il provvedimento è un passo avanti ma è ancora lontano dall’essere sufficiente. Dietro le novità, infatti, restano aperte lacune strutturali che continuano a ostacolare una riparazione semplice, accessibile e alla portata di tutti.

Con il regolamento Ecodesign requirements for smartphones & tablets 2023/1670 (seguito poi da un atto correttivo), la misura più visibile per