Economia / Attualità
Diritto e ostacoli alla riparabilità di smartphone e tablet. Il passo dell’Ue è ancora incerto
di Maurizio Bongioanni —
È entrata in vigore a fine giugno la nuova normativa europea che impone requisiti minimi di durabilità e introduce un punteggio di riparabilità per smartphone e tablet. I dispositivi dovrebbero rispettare standard tecnici minimi: resistere ad almeno 45 cadute accidentali senza perdere funzionalità e mantenere l’80% della capacità originaria della batteria dopo 800 cicli di ricarica. Per la coalizione Right to Repair Europe, però, c’è ancora tanto da fare. Ecco perché