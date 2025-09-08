Dieci anni di Sea-Watch. Vite salvate, difesa dei diritti e resistenza in mare

È possibile visitare gratuitamente fino al 28 settembre la mostra “non è Stato il mare”, realizzata dall’organizzazione umanitaria Sea-Watch presso la Fabbrica del vapore di Milano, in occasione dei suoi dieci anni di storia di vite salvate, difesa dei diritti e resistenza in mare.

“Un anniversario che non vuole essere in nessun modo celebrativo -spiega Giorgia Linardi, portavoce della Ong-. Noi non avremmo mai immaginato, quando abbiamo iniziato a operare nel Mediterraneo, che dieci anni dopo saremmo stati ancora qui. Ogni giorno in più in cui Sea-Watch esiste è un giorno in più in cui le persone continuano a essere in pericolo in mare e a morire. Siamo apparsi per colmare un vuoto istituzionale che non solo continua a esserci ma è diventata una chiara scelta e direzione politica. Per questo è un momento in cui è fondamentale che la società civile in mare si unisca alla società civile a terra”.

L’esposizione, come racconta la sua curatrice Elisa Medde, è nata da una serie di domande: che cosa intendiamo quando parliamo di soccorso in mare? Di politica migratoria? Di violenza sistemica? Di sistemi illegali? Che cosa intendiamo quando parliamo di linguaggi e di come questi ci permettono di capire e interpretare quello che ci succede intorno?

“Abbiamo cercato quindi di disegnare un racconto -spiega Medde- che cerca di fare ancora più domande ma che allo stesso tempo fornisce gli elementi per costruire delle risposte”.

Il percorso espositivo si articola quindi in pannelli con materiale visivo e audio di archivio della Sea-Watch che ricostruiscono momenti decisivi della storia della Ong e delle politiche migratorie europee; oggetti appartenenti alla Sea-Watch 3 che sono stati acquisiti dal Museo della Tecnica di Berlino dopo la sua dismissione “per poter toccare con mano e capire in maniera molto più tattile e materica che cosa significa soccorso in mare”; momenti multimediali e proiezioni di documentari e investigazioni portate avanti da realtà come Forensic Architecture e molto altro.

Nel mezzo della sala un’enorme grafica si compone di 187 prime pagine di giornali italiani raccolte negli ultimi dieci anni che hanno lo scopo di far riflettere su come vengono utilizzate le narrazioni e i linguaggi e su come, ad esempio, si possa passare nel giro di pochi anni dall’appellativo “angeli del mare” a “taxi del mare” rivolto alle Ong che si occupano di monitoraggio e soccorso nel Mediterraneo.

Il tutto non si limita però a essere una mostra: è infatti uno spazio aperto, un luogo di incontro e di confronto che si arricchisce di sette appuntamenti speciali tra talk, musica, teatro, presentazione di libri e performance. Insieme a ospiti e relatori, come la Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati Francesca Albanese (martedì 9 settembre alle 18:30), l’attivista e eurodeputata eletta Carola Rackete (venerdì 12 alle 18), Ilaria Salis (sabato 20 alle 17), Daria Bignardi (mercoledì 24 alle 18:30) e molti altri, verranno approfondite tematiche che non trattano strettamente il soccorso in mare ma l’ampio raggio dei diritti che riguardano tutte e tutti.

“Questo spazio vuole diventare un luogo di collegamento e creazione di una comunità resistente che oggi più che mai è necessaria e deve vedere una convergenza di tematiche e di lotte in un momento in cui i diritti di tutte e tutti sono messi in discussione e sistematicamente violati e calpestati -prosegue Linardi-. Come è successo il 4 settembre di un anno fa quando sono stati soccorsi sette sopravvissuti a un naufragio che ha visto annegare 21 persone. Noi due giorni prima, con i nostri aerei di monitoraggio, quelle persone le avevamo avvistate tutte, quando ancora erano 28. Lo Stato e l’Europa ci hanno ignorati”.

Al termine dell’allestimento tre monitor trasmettono i video realizzati dalla flotta aerea di Sea-Watch che identifica le azioni della cosiddetta guardia costiera libica, i suoi avvicinamenti pericolosi alle imbarcazioni cariche di persone migranti, gli attacchi e gli spari. In sottofondo gli audio delle conversazioni tra le navi di soccorso la Guardia costiera italiana e maltese.

“Una cosa che non troverete in questo spazio -prosegue Medde- sono le immagini esplicitamente violente. Una frase che ci ha accompagnato in questo percorso è infatti ‘non per pietà ma per giustizia’. Il nostro desiderio è quello di portare l’attenzione sugli aspetti legali, sulle decisioni politiche e non sulle reazioni di pancia. Per noi è importante ricordare che tutto questo non avviene per una tragedia, per una catastrofe accaduta per caso ma dietro c’è una volontà specifica”.

Non a caso, “Non è Stato il mare” è scritto con la S maiuscola. Stato non è infatti il participio passato del verbo essere, ma un’istituzione, “l’istituzione che da dieci anni a questa parte abbiamo visto abbandonare migliaia di persone in mare contro il principio di mutuo soccorso e l’obbligo di aiutare chiunque si trovi in pericolo -conclude Linardi-. Sea-Watch è nata dalla necessità di assicurarsi che nessuno e nessuna venisse abbandonato, oggi siamo diventati testimoni scomodi di politiche che invece questo abbandono lo promuovono. Abbiamo contribuito a salvare oltre 47mila persone in dieci anni ma più di 30mila risultano morte, disperse, annegate nel Mediterraneo. Ma non è stato il mare a ucciderle”.

