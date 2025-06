Dieci anni di cura e ascolto per gli “Ospiti in arrivo” a Udine

Tatiana sorride mentre guarda scorrazzare il figlio tra i giochi del parco “Martiri delle Foibe” di Udine. “Incontrare persone con cui puoi parlare solo italiano è fondamentale -racconta-. Può sembrare una cosa stupida ma non lo è”. Da quando è arrivata in Italia, poco più di due anni fa, la giovane donna originaria di Kharkiv, in Ucraina, non manca mai l’appuntamento settimanale con la scuola di italiano organizzata dall’associazione Ospiti in arrivo in collaborazione con la Ong Terre des Hommes, impegnata nella difesa dei diritti dei bambini.

Il giardino si trasforma così in un’aula a cielo aperto in cui donne di tante nazionalità diverse si incontrano per imparare la lingua. E non solo. “Prendendoci cura di loro e dei bambini costruiamo piano piano una relazione di fiducia, che permette poi di far emergere eventuali bisogni che rimarrebbero inespressi”, spiega Paola Tracogna di Terre des Hommes. La cura e l’ascolto ancora oggi, a dieci anni dalla nascita, caratterizzano l’azione