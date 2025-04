Declù è il gioco che riscrive le regole della moda. Oltre la fast fashion

Declù è una parola inventata unendo il termine decluttering, oggi usato per descrivere l’azione di rimuovere i vestiti che non si usano più dall’armadio, e clou, la parte di uno spettacolo che di solito desta maggior interesse. È il nome scelto per un gioco di ruolo unico nel suo genere e una delle forme artistiche con la quale l’associazione milanese Trama Plaza porta avanti la sua missione: promuovere la moda sostenibile e denunciare i lati oscuri del settore del fashion attraverso tutte le forme di arte, l’educazione e il divertimento. “In questo tipo di gioco, quello di ruolo, non ci sono vincenti e perdenti, ma la protagonista è la narrazione e l’obiettivo è comune, per questo lo abbiamo scelto”, racconta Erica Brunetti presidente e co-fondatrice dell’organizzazione, nata nel 2020, che oggi conta cinquanta attiviste su tutto il territorio nazionale ma anche a livello internazionale, dalla Polonia, dalla Spagna e perfino dall’Indonesia.

“Per una bizzar