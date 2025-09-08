Dal “posteggio” europeo alle Regionali. E le lezioni dei partiti sull’astensionismo?

È inopportuno, se non addirittura vergognoso, questo continuo pescare candidati alle elezioni regionali o alle comunali tra le file dei parlamentari europei appena eletti. Una pessima abitudine che continua incessante.

Quando li abbiamo votati (giugno 2024) per andare in Europa ci hanno scongiurato di andare ai seggi in massa. Perché è un nostro diritto-dovere, ci hanno detto. Perché l’Europa è importante e occorre arginare le minacce di chi la vuole indebolire, ci hanno detto. Perché bisogna far vedere che la sinistra conta, per fermare i rigurgiti fascisti e il candidato leghista Vannacci.

È passato poco più di un anno dal voto europeo ed eccoci qui a subire in pieno la farsa. Matteo Ricci, parlamentare europeo, è candidato alle regionali delle Marche e Antonio Decaro, anch’esso parlamentare europeo e perfino presidente della Commissione per l’Ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, corre in Puglia. Queste candidature sono la dimostrazione che il Partito democratico non ha il dovuto rispetto per noi cittadini-elettori visto che va a rompere il patto di fiducia che ci ha chiesto di suggellare durante la campagna elettorale europea.

Ricordo ancora la segretaria del Pd consacrare Antonio Decaro come miglior sindaco del Sud Italia e pertanto il candidato naturale e migliore da proporre in Europa. E ora? Hanno cambiato idea? Decaro si è comportato indegnamente in Europa e quindi urge rimuoverlo? Personalmente mi sento preso in giro da queste scelte, che sono figlie della sola ideologia liberista della gara da vincere a tutti i costi. Se il prezzo da pagare è la presa in giro degli elettori europei, si fa. Non si dica che i politici di sinistra non sono attaccati alla poltrona e al potere.

Peraltro i candidati alle regionali se ne guardano bene dal dimettersi preventivamente dal loro ruolo di parlamentari europei, come a dire che se non vinceranno le loro gare magari se ne torneranno a sedere sullo scranno europeo. Ma con quale credibilità faranno dietrofront? Ormai sono screditati perché ci stanno dimostrando che per loro -la mia è una possibile interpretazione- il seggio europeo è solo un posteggio: nulla di più.

Il caso di Antonio Decaro è ancor più insopportabile ai miei occhi. Dal 2007 a oggi non abbiamo mai avuto un presidente italiano della Commissione Ambiente del Parlamento europeo. Solo questo dovrebbe essere un motivo di orgoglio e responsabilità per chi si trova a essere investito di tale incarico. Le questioni ambientali sono tante e urgenti. Siamo nel pieno della transizione ecologica ed essere presidente di una commissione del genere è importantissimo e si può fare tanto. Non basta. Ricordo a tutte e tutti che poco prima di andare al voto europeo, la scorsa estate è stato approvato il Regolamento europeo per il ripristino della natura (n. 2024/1991), ovvero il più importante atto di legge non solo per tutelare la natura e combattere tutto ciò che peggiora il riscaldamento globale, ma anche per avviare una enorme riforma culturale delle stesse politiche europee (e del pensiero politico in generale) facendo sì che, tutte, si pieghino alle necessità della natura. Un lavoro politico non scontato, che richiede impegno, esposizione mediatica, continui discorsi, aggiornamenti culturali, studio.

Antonio Decaro lascia il ruolo strategico e prestigioso di presidente avendo tra le mani il più potente dispositivo normativo vigente in materia ambientale. Nessuno prima di lui ha avuto una opportunità del genere. Non ci vengano quindi a dire che occorre il potere per cambiare le cose, perché quando noi cittadini ci sforziamo, turandoci il naso (perché sappiamo bene il consumo di suolo di Bari all’epoca della sindacatura Decaro, come ricordiamo il cemento autorizzato dall’ex sindaco di Pesaro, si vedano per entrambi i dati Ispra), di dare il nostro voto a queste persone, dopo neanche un anno veniamo traditi in nome di una idea di potere distorta che finisce per mostrarci che il potere viene usato solo per la propria vanità e per tappare i buchi di una sinistra che non riesce ad avere (o non vuole avere) un vivaio di figure politiche da candidare se non i propri consunti leader.

E allora non lamentatevi se non andiamo a votare. Siete voi che ci chiedete di non votare. Siete voi che ci chiedete di indebolire l’Europa, visto che poi ne portate via i parlamentari. Ricorderemo Decaro e Ricci solo per il loro voto al piano di riarmo europeo. Ma non è per questo che li abbiamo votati.

E nell’aria gira già la voce di una possibile candidatura di Giorgio Gori a sindaco di Milano. Ricordo i manifesti elettorali di Gori a Milano, le sue promesse di impegno, la sua insistenza per farsi eleggere dopo due mandati di sindaco a Bergamo. Voglio sperare che siano solo vacue voci di corridoio. In Europa c’è bisogno di persone convinte e che vogliano lavorare notte e giorno per la pace, il disarmo, la lotta alle disuguaglianze e all’ossessione dell’ideologia del capitale come unico faro ideologico e, ovviamente, alla tutela della natura, suolo in primis. C’era un pessimo modo di onorare il trentesimo anniversario della morte di Alex Langer, ecologista e parlamentare europeo, e il Pd e i suoi alleati sono riusciti a centrarlo. Anziché onorare quell’esempio e quella memoria, gli hanno voltato le spalle calpestandone le parole e lo spirito ecologista che invece era da rafforzare e diffondere. C’era già tanto lavoro da fare a sinistra, ma ora ce ne è ancora di più. Forse troppo?

Paolo Pileri è ordinario di Pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano. Il suo ultimo libro è “Dalla parte del suolo” (Laterza, 2024)

