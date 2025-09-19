Dal Cpr di Gradisca a quello di Milano in via Corelli. Il viaggio di Marco Cavallo continua

A Gradisca d’Isonzo la folla ha sfilato compatta e festosa seguendo l’onda di Marco Cavallo fino al Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di via Udine, dislocato fuori dal centro e rivestito di una pesante, quanto ingombrante alla vista, laccatura grigia. Ad accompagnare il grande cavallo blu, simbolo della lotta per la libertà e contro le istituzioni totali, le bandiere degli scarti, intrecciate tra colori, disegni, forme geometriche astratte e parole di denuncia.

A Milano il Cavallo si fermerà davanti al mostro di via Corelli, sabato 20 settembre, dopo aver sfilato accompagnato dalla musica della Banda degli Ottoni a Scoppio, da Mediterranea, dalla Società italiana di medicina delle migrazioni (Simm), tra gli altri, e dalle letture di volontari e cittadini. “Portiamo avanti un’idea di salute mentale un po’ diversa da quella che è stata veicolata dai professionisti del settore, più legata a un discorso di salute individuale. Per noi è qualcosa che riguarda non solo il singolo, ma la comunità”, spiega Francesca Daidone, psicologa della Brigata Basaglia di Milano, tra gli organizzatori della tappa. “Se abitiamo in un contesto malato”, caratterizzato dalla mancanza di una casa, di un lavoro, segnato dalla disuguaglianza, l’assenza dii reti sociali e la razzializzazione, “questo impatta notevolmente anche sulla salute mentale individuale”. E in questo, oggi, “i Cpr sono i rappresentanti massimi di quella cultura manicomiale ingiusta, psichiatrizzante e violenta” tipica del periodo pre-basagliano, “e che, purtroppo, non ha mai smesso di riprodursi, nonostante la grande conquista della chiusura dei manicomi”.

Ed è importante ascoltare le proteste e le lotte che arrivano direttamente dalle persone lì rinchiuse, continua Daidone: “Rispettiamo questa forma di autodeterminazione. Vediamo il Cpr come luogo fisico, concreto e reale di sofferenza, ma anche come un luogo simbolico che rappresenta il peggio della manicomizzazione e della violenza di Stato”. Dove chi vi è rinchiuso viene doppiamente oppresso attraverso gli psicofarmaci, somministrati non certo per curare. “Il Cpr è un obiettivo che ingloba più e svariate questioni: lo sfruttamento dei territori, la loro colonizzazione, il sistema capitalistico”. Dove le persone vengono rinchiuse senza aver commesso alcun reato e private della loro identità.

A Milano ci sarà anche l’Associazione Naga ad accompagnare la manifestazione: nata nel 1987, nel 2018, dopo l’annuncio dell’apertura di un Cpr in città, si è attivata istituendo un centralino di ascolto e assistenza che supporta e monitora la situazione dentro le strutture, denunciando le condizioni di abuso e violenza. “Questo strumento è diventato un contatto che ci ha consentito di avere il poslo della situazione quotidianamente, di vedere quello che succedeva dentro. Abbiamo potuto denunciare non solo le condizioni di trattenimento, ma anche l’assurdità del concetto di privazione della libertà personale di persone rinchiuse solo perché senza permesso di soggiorno”, spiega Teresa Florio, attivista del Centralino Sos Cpr del Naga e della Rete mai più lager – No ai Cpr.

La struttura di Milano, prosegue, ha assunto una funzione di discarica sociale. Nel momento in cui il numero del centralino si è diffuso in tutte gli altri Cpr d’Italia, si è avuto un quadro completo della situazione nei vari centri sparsi nel territorio. “Le persone che entravano in qualche modo sane ne uscivano poi fortemente provate a livello psicofisico, spesso con delle dipendenze da sedativi”. E negli ultimi anni è emerso come questi siano stati usati anche per rinchiudere persone con evidenti problemi psichici. “Non è un contesto di cura per persone con disagio mentale, questa deriva manicomiale è una tendenza molto pericolosa”. Spiega Florio che in alcune strutture, anche con l’avallo di associazioni, strutture del Terzo settore e Asl di riferimento, si è iniziato a inserire figure di professionisti psichiatrici. “Questo però è diventato di fatto un lasciapassare per collocare persone con problemi mentali in contesti che non sono strutturati per accoglierle adeguatamente”, con psichiatri che, in assenza di alternative, si ritrovano a prescrivere sedativi in grandi quantità.

Cesare Mariani, volontario del Naga, racconta che grazie alle numerose chiamate effettuate al centralino si sono potuti osservare gli effetti nocivi e patologici della detenzione amministrativa sulle persone detenute. “Un utilizzo del Cpr come strumento per contenere persone che hanno problemi di natura psichiatrica, o che si pensa abbiano questo tipo di problemi, perché non si sa cos’altro farne. È una detenzione inutile e dannosa”, giustificata secondo un’ipotetica pericolosità sociale. Tuttavia, dichiara Mariani, “queste persone avrebbero bisogno di essere tutelate piuttosto che essere rinchiuse ed espulse dal territorio nazionale”.

Chi finisce dentro, infatti, molto spesso non dispone di un permesso di soggiorno valido. “Parliamo di persone ristrette della loro libertà personale, semplicemente poiché non sono cittadine dell’Unione europea”. Per Camilla Ponti, psicologa della Rete mai più lager – No ai Cpr, il viaggio di Marco Cavallo è un tentativo di risvegliare la coscienza cittadina, “perché le persone spesso non sanno dell’esistenza di un lager di Stato dietro casa loro”. Per questo è importante come rete trovare un senso al percorso. “Vogliamo renderlo l’inizio di una battaglia che è già cominciata da tempo. Ed è importante unirci come collettività che rifiuta che ci siano delle categorie di persone all’interno della società, che per il semplice fatto di non avere dei pezzi di carta possono essere legalmente torturate davanti agli occhi di tutti”, dichiara. Tornare a prendersi cura della comunità dal basso, condannando la violenza di Stato e pretendendo che le istituzioni tornino a tutelare i cittadini, tutti, garantendo il rispetto dei loro diritti fondamentali.

