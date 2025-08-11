Altreconomia
Cultura e scienza / Approfondimento

Da Roma ad Asmara, quando il riflesso del colonialismo italiano si chiama “Cinema Impero”

Il "Cinema Impero" ad Asmara, in Eritrea © -Sailko - Wikimedia commons

Nel 1937 a Tor Pignattara i fascisti costruiscono il “Cinema Impero” con l’intento di fare propaganda anche nei luoghi della cultura. Ma il regime ne fa uno gemello anche nella capitale eritrea, a quel tempo colonia. Dagli anni Settanta i due edifici hanno preso strade diverse: tra chi è ancora in piedi e chi invece è stato abbattuto per far posto alla “rigenerazione urbana”. Un pezzo di storia sociale e coloniale che rischia di rimanere sepolto e sconosciuto

In via della Marranella, nel quadrante Est di Roma, una ruspa arancione segna il luogo dove la parte dietro dell’ex Cinema Impero è stata demolita. Resta un muro nudo. Davanti, in via di Acqua Bullicante, la scritta “Cinema Impero” -ideata nel 1937 dall’architetto Mario Messina- è stata rimpiazzata da quella più moderna “Spazio Impero", sempre in verticale, con le lettere ben distanziate l’una dall’altra.

L’edificio sembra solo una struttura immersa tra gli alberi verdi di Tor Pignattara ma a circa quattromila chilometri, nella capitale dell’Eritrea, Asmara, uno sguardo attento è in grado di riconoscere un altro Cinema Impero, progettato anch’esso nel 1937 da Messina.

“Si manifestò un certo atteggiamento di separazione, per esempio nei cinema e nei ritrovi pubblici”, raccontava ad Asmara nel 1993 una fonte anonima nel libro "Autobiografie africane. Il colonialismo nelle memorie orali" di Irma Taddia (Franco Angeli Editore, 1996), sottolineando come a quel tempo gli eritrei dove

