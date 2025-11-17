Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Approfondimento

Da alleata degli oppressi a complice dell’oppressore. L’India e gli accordi con Israele

di
L’amicizia personale tra Modi e Netanyahu è stata determinante: i due leader si definiscono “buoni amici” e Modi è stato il primo premier indiano a visitare Israele nel 2017 © EPA/ABIR SULTAN

Le aziende indiane sono complici dell’economia del genocidio israeliana attraverso investimenti in diversi settore chiave, dalla Difesa alla tecnologia: è quanto mostrano due recentissimi rapporti che evidenziano come il Paese guidato da Narendra Modi fornisca non solo armi (anche dopo il 7 ottobre) alla macchina militare di Tel Aviv ma anche infrastrutture digitali che contribuiscono a consolidare l’oppressione quotidiana dei palestinesi

A fine settembre 2025 il Centre for financial accountability (Cfa) ha pubblicato un documentato rapporto che mostra come le aziende indiane siano complici delle operazioni militari di Israele a danno della Striscia di Gaza tramite investimenti in settori come Difesa, tecnologia, agricoltura e infrastrutture, direttamente o indirettamente coinvolte nell’ecosistema economico israeliano e nella sua macchina militare.

Del ruolo dell’India -che sotto la guida del primo ministro Narendra Modi è passata dalla sua storica posizione “pro-Palestina” a una sempre maggiore vicinanza al governo di Benjamin Netanyahu- nell’economia di guerra israeliana si trova conferma anche nell’ultimo rapporto della Relatrice speciale Onu Francesca Albanese, che mostra come gli Stati terzi abbiano fornito sostegno diretto, aiuti materiali, protezione diplomatica e partecipazione attiva al genocidio a Gaza, definito appunto un “crimine collettivo”.

“Il diritto internazionale umanitario obbliga gli Stati a ri

