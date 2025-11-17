Da alleata degli oppressi a complice dell’oppressore. L’India e gli accordi con Israele

A fine settembre 2025 il Centre for financial accountability (Cfa) ha pubblicato un documentato rapporto che mostra come le aziende indiane siano complici delle operazioni militari di Israele a danno della Striscia di Gaza tramite investimenti in settori come Difesa, tecnologia, agricoltura e infrastrutture, direttamente o indirettamente coinvolte nell’ecosistema economico israeliano e nella sua macchina militare.

Del ruolo dell’India -che sotto la guida del primo ministro Narendra Modi è passata dalla sua storica posizione “pro-Palestina” a una sempre maggiore vicinanza al governo di Benjamin Netanyahu- nell’economia di guerra israeliana si trova conferma anche nell’ultimo rapporto della Relatrice speciale Onu Francesca Albanese, che mostra come gli Stati terzi abbiano fornito sostegno diretto, aiuti materiali, protezione diplomatica e partecipazione attiva al genocidio a Gaza, definito appunto un “crimine collettivo”.

“Il diritto internazionale umanitario obbliga gli Stati a ri