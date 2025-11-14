Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Economia / Attualità

Cronaca della liquefazione dell’indotto di Stellantis a Melfi. Un taciuto caso nazionale

di
Il presidio permanente dei lavoratori della Pmc di Melfi. Ottobre 2025 © Simone Libutti

Calo delle commesse, licenziamenti, esuberi, esternalizzazione di operai sgraditi e cassa integrazione: in Basilicata il tracollo del gruppo mette in difficoltà decine di aziende per centinaia di lavoratori. Che chiedono garanzie occupazionali e continuità produttiva, mentre il governo ha riconosciuto l’area come “zona di crisi complessa” e stanziato miliardi di euro per l’annunciata (ma ancora non pervenuta) riconversione

Nella zona industriale di San Nicola di Melfi (PZ) l’indotto Stellantis è in crisi da anni. Con 29 aziende operanti al suo interno, il polo automotive lucano è rappresentativo del momento che sta vivendo il settore dell'auto in Italia. Nel primo semestre del 2025 nello stabilimento la mancanza delle commesse -derivante da un ulteriore calo nazionale della produzione del 31,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024- ha infatti causato 25 giorni di fermo collettivo, cioè 124 turni persi.

La Pmc -una delle imprese fornitrici della componentistica per Stellantis- a inizio ottobre ha comunicato la pronta liquidazione della società e l’esubero di 94 operai, giudicando come terminata la fase produttiva. Da lunedì 13 ottobre i lavoratori hanno deciso di attivare un presidio permanente cercando di richiamare intorno alla loro lotta quella dell’intero indotto. “Non siamo carne da macello, chiediamo che Stellantis internalizzi i lavoratori”, dice Donato Auria, uno degli storici operai d

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /