Cronaca della liquefazione dell’indotto di Stellantis a Melfi. Un taciuto caso nazionale

Nella zona industriale di San Nicola di Melfi (PZ) l’indotto Stellantis è in crisi da anni. Con 29 aziende operanti al suo interno, il polo automotive lucano è rappresentativo del momento che sta vivendo il settore dell'auto in Italia. Nel primo semestre del 2025 nello stabilimento la mancanza delle commesse -derivante da un ulteriore calo nazionale della produzione del 31,5% rispetto ai primi nove mesi del 2024- ha infatti causato 25 giorni di fermo collettivo, cioè 124 turni persi.

La Pmc -una delle imprese fornitrici della componentistica per Stellantis- a inizio ottobre ha comunicato la pronta liquidazione della società e l’esubero di 94 operai, giudicando come terminata la fase produttiva. Da lunedì 13 ottobre i lavoratori hanno deciso di attivare un presidio permanente cercando di richiamare intorno alla loro lotta quella dell’intero indotto. “Non siamo carne da macello, chiediamo che Stellantis internalizzi i lavoratori”, dice Donato Auria, uno degli storici operai d