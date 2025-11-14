Economia / Attualità
Cronaca della liquefazione dell’indotto di Stellantis a Melfi. Un taciuto caso nazionale
di Simone Libutti —
Calo delle commesse, licenziamenti, esuberi, esternalizzazione di operai sgraditi e cassa integrazione: in Basilicata il tracollo del gruppo mette in difficoltà decine di aziende per centinaia di lavoratori. Che chiedono garanzie occupazionali e continuità produttiva, mentre il governo ha riconosciuto l’area come “zona di crisi complessa” e stanziato miliardi di euro per l’annunciata (ma ancora non pervenuta) riconversione