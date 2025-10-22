Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Ambiente / Intervista

Crimini ambientali e diritti umani. La lunga lotta di Antonio Gustavo Gómez 

di
Antonio Gustavo Gómez, per oltre vent'anni è stato procuratore generale di Santiago del Estero, Catamarca e Tucumán, nel Nord dell’Argentina © Alessio Giordano

Dopo decenni di battaglie giudiziarie contro corruzione e crimini ambientali, Gómez ha lasciato la procura generale di Tucumán il 31 gennaio 2025. Dai processi alle grandi industrie fino all’inchiesta sulla miniera “La Alumbrera”, il suo lavoro ha contribuito a definire un nuovo paradigma giuridico in Argentina. Di recente l’ex procuratore ha fatto visita in Italia per alcuni incontri pubblici. Lo abbiamo intervistato

Per oltre vent’anni Antonio Gustavo Gómez è stato procuratore generale di Santiago del Estero, Catamarca e Tucumán, nel Nord dell’Argentina, distinguendosi per la sua instancabile lotta contro i crimini ambientali. Nel corso della sua carriera ha condotto decine di inchieste per danni ecologici, portando alla sbarra potenti imprese locali come, per esempio, gli zuccherifici responsabili dell’inquinamento del fiume Salí-Dulce.

Tra i casi più rilevanti a cui ha lavorato figurano i processi ai dirigenti degli impianti Santa Bárbara e Cruz Alta e l’azione giudiziaria per scarichi illeciti nei confronti dell’ex presidente della Sociedad aguas de Tucumán. La sua attività non si è limitata all’ambito ecologico: nel 2015 ha denunciato le frodi elettorali nelle elezioni provinciali di Tucumán e ha guidato diverse indagini sulla tratta di esseri umani e sul riciclaggio di denaro. Nonostante le pressioni politiche ed economiche a cui è stato sottoposto, Gómez ha sempre difeso con fermezza l’a

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /