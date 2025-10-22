Crimini ambientali e diritti umani. La lunga lotta di Antonio Gustavo Gómez 

Per oltre vent’anni Antonio Gustavo Gómez è stato procuratore generale di Santiago del Estero, Catamarca e Tucumán, nel Nord dell’Argentina, distinguendosi per la sua instancabile lotta contro i crimini ambientali. Nel corso della sua carriera ha condotto decine di inchieste per danni ecologici, portando alla sbarra potenti imprese locali come, per esempio, gli zuccherifici responsabili dell’inquinamento del fiume Salí-Dulce.

Tra i casi più rilevanti a cui ha lavorato figurano i processi ai dirigenti degli impianti Santa Bárbara e Cruz Alta e l’azione giudiziaria per scarichi illeciti nei confronti dell’ex presidente della Sociedad aguas de Tucumán. La sua attività non si è limitata all’ambito ecologico: nel 2015 ha denunciato le frodi elettorali nelle elezioni provinciali di Tucumán e ha guidato diverse indagini sulla tratta di esseri umani e sul riciclaggio di denaro. Nonostante le pressioni politiche ed economiche a cui è stato sottoposto, Gómez ha sempre difeso con fermezza l’a