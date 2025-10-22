Ambiente / Intervista
Crimini ambientali e diritti umani. La lunga lotta di Antonio Gustavo Gómez
di Alessio Giordano —
Dopo decenni di battaglie giudiziarie contro corruzione e crimini ambientali, Gómez ha lasciato la procura generale di Tucumán il 31 gennaio 2025. Dai processi alle grandi industrie fino all’inchiesta sulla miniera “La Alumbrera”, il suo lavoro ha contribuito a definire un nuovo paradigma giuridico in Argentina. Di recente l’ex procuratore ha fatto visita in Italia per alcuni incontri pubblici. Lo abbiamo intervistato