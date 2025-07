Criminalizzando la nonviolenza

Nella democrazia dell’intimidazione configurata dalle nuove norme sulla sicurezza introdotte dal Governo Meloni, c’è una specifica attenzione alla pratica dell’azione nonviolenta, che viene qualificata come reato penale, sia nel caso della resistenza passiva in carcere, sia nel caso che gruppi di attivisti, protestando, intralcino la circolazione stradale (la condanna può arrivare fino a sei anni). Sono novità importanti, sia per ciò che prevedono in concreto -è un attacco diretto ai diritti della persona e alla libera manifestazione del dissenso- sia per il ribaltamento di valori che fa da sfondo a simili provvedimenti.

Quella nonviolenta -con sit-in, marce, scioperi della fame, interposizione dei corpi, resistenza passiva e così via- è stata finora considerata la forma più nobile di lotta politica e sociale. Nei libri di storia la battaglia dei neri nordamericani per i diritti civili è lodata come una delle forme più avanzate e più mature di protesta, qualcosa di epico e