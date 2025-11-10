Contro l’ineluttabilità della guerra, una fondata critica della ragione bellica

Negli stessi giorni in cui il presidente degli Stati Uniti annunciava il cambio della denominazione del Dipartimento della Difesa statunitense nel "Dipartimento della Guerra", è uscito in Italia un ambizioso volumetto edito da Laterza che va ostinatamente in direzione opposta, dimostrando che la guerra non è affatto inevitabile. In “Critica della ragione bellica” Tommaso Greco, professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, procede infatti con la forza delle idee e delle argomentazioni filosofico-giuridiche, smontando le teorie delle guerre naturali e della loro ineluttabilità.

Siamo noi (istituzioni, politica, intellettuali e, più in generale, noi cittadini) a “farle accadere” -con le nostre scelte, i nostri silenzi, la nostra indifferenza- e siamo noi a far prevalere la violenza a una regolazione giuridica delle relazioni basata sulla fiducia (altro tema caro al professore, a cui qualche anno fa ha dedicato un altro lavoro), unica a consentire la realizzazio