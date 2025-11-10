Cultura e scienza / Intervista
Contro l’ineluttabilità della guerra, una fondata critica della ragione bellica
di Michele Turazza —
La pace non è un fine a cui tendere ma un punto di partenza da custodire e ricercare attraverso la pratica del diritto, come quell’articolo 11 della Costituzione che impone il ripudio della guerra. Affinché sia il principio -come valore e come scintilla da cui costruire le argomentazioni- il professor Tommaso Greco approfondisce nel suo ultimo lavoro edito da Laterza le ragioni a favore del pacifismo giuridico e di un diritto “mite”