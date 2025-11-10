Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Cultura e scienza / Intervista

Contro l’ineluttabilità della guerra, una fondata critica della ragione bellica

di
Tommaso Greco è professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pisa

La pace non è un fine a cui tendere ma un punto di partenza da custodire e ricercare attraverso la pratica del diritto, come quell’articolo 11 della Costituzione che impone il ripudio della guerra. Affinché sia il principio -come valore e come scintilla da cui costruire le argomentazioni- il professor Tommaso Greco approfondisce nel suo ultimo lavoro edito da Laterza le ragioni a favore del pacifismo giuridico e di un diritto “mite”

Negli stessi giorni in cui il presidente degli Stati Uniti annunciava il cambio della denominazione del Dipartimento della Difesa statunitense nel "Dipartimento della Guerra", è uscito in Italia un ambizioso volumetto edito da Laterza che va ostinatamente in direzione opposta, dimostrando che la guerra non è affatto inevitabile. In “Critica della ragione bellica” Tommaso Greco, professore ordinario di Filosofia del diritto all’Università di Pisa, procede infatti con la forza delle idee e delle argomentazioni filosofico-giuridiche, smontando le teorie delle guerre naturali e della loro ineluttabilità.

Siamo noi (istituzioni, politica, intellettuali e, più in generale, noi cittadini) a “farle accadere” -con le nostre scelte, i nostri silenzi, la nostra indifferenza- e siamo noi a far prevalere la violenza a una regolazione giuridica delle relazioni basata sulla fiducia (altro tema caro al professore, a cui qualche anno fa ha dedicato un altro lavoro), unica a consentire la realizzazio

