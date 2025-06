Quando si parla di transizione energetica la discussione si concentra principalmente sugli impianti e le infrastrutture del complesso sistema energetico, oltre che sul necessario taglio delle emissioni di gas serra per ridurre il più possibile l’aumento delle temperature da esse provocato. Il blackout avvenuto in Spagna e in Portogallo lo scorso 28 aprile è stato solo l’ultimo degli eventi che ha fornito lo spunto a questo tipo di dibattito. Tuttavia, nelle discussioni sulla transizione ecologica può essere utile analizzare anche le opportunità che questa trasformazione radicale può rappresentare per l’economia e la società, e non ridurre il discorso al solo cambiamento del sistema energetico.

Le analisi sulle implicazioni socioeconomiche di uno scenario che prende in considerazione una produzione di energia 100% rinnovabile non sono ancora molto diffuse ma un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Energy ha provato a colmare questa lacuna esaminando quali effetti una