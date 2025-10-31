Come stanno i rifugiati usciti dai circuiti dell’accoglienza istituzionale

In Italia quasi due rifugiati su tre sopravvivono con un reddito mensile netto individuale di 1.163 euro, il 43% si trova in una condizione di povertà assoluta e il 26% è costretto a rinunciare ad almeno sette dei 13 beni e servizi usati come indicatore convenzionale di benessere elementare, come ad esempio due paia di scarpe all’anno. È quanto emerge dalla prima indagine campionaria mai realizzata in Italia sulla condizione di vita dei titolari di protezione internazionale dopo l’uscita dai circuiti dell’accoglienza istituzionale. “Uno scandalo ignorato frutto di un sistema che evidentemente non raggiunge gli obiettivi prefissati”, sottolinea Ferruccio Pastore, direttore del Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione (Fieri) che in collaborazione con Lattanzio Kibs ha realizzato la ricerca per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr).

I risultati pubblicati a giugno 2025 derivano da interviste e focus group, nonché da un questionario sommi