Come sopravvivere al disfacimento dell’umanità

Siamo ancora umani? Piante e animali hanno la loro collocazione naturale nella vita. Hanno una loro “cultura”, nel senso che attuano in varie maniere l’adattamento all’ambiente, ma senza mai travalicare il loro modo di essere. Gli individui che dovrebbero essere umani invece hanno una plasmabilità ambigua. A seconda dei contesti, degli stimoli ricevuti e dello spirito con cui affrontano la vita, questi possono esprimere una fioritura commovente o perdersi in un degrado perverso.

Oggi è diventato insopportabile il peso degli individui aggressivi, falsi, violenti, deliranti, narcisisti. Tanti tra i capi di governo sono individui di questo genere. Ma il problema maggiore è che i moltissimi che li sostengono e li votano incarnano in piccolo, dal basso della piramide sociale, la stessa distorsione. Non è solo una questione legata alla distruzione della democrazia, che a ogni consultazione elettorale viene demolita sempre più, è anche un problema di desertificazione antropologica.

È in