Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Altre Economie / Opinioni

Come prendersi cura del fair trade. Due Regioni a confronto

di
Il Palazzo della Regione Liguria © Alex2015Genova - Opera propria - wkimedia commons

La Liguria è stata tra le prime a dotarsi di una legge regionale. In Lombardia si gestisce la rete “equogarantita” più fitta d’Italia. La rubrica a cura di “Equo Garantito”

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Prosegue il racconto della nostra “rivoluAzione”, attraversando due Regioni vicine: Liguria e Lombardia. Due storie diverse che per il fair trade rappresentano una viva testimonianza di come prendersi cura delle comunità con proposte di economie solidali, sia nelle grandi città sia nei piccoli paesi.

Rispetto alle leggi regionali a sostegno del commercio equo e solidale, la Liguria è tra le pioniere, con quasi 300mila euro erogati nel 2007 per la prima annualità e un ridimensionamento negli ultimi sette anni a una cifra di 50mila euro. Le risorse stanziate sono state declinate in attività di sensibilizzazione, educazione e formazione con eventi pubblici, laboratori nelle scuole, turismo responsabile a cura delle varie organizzazioni locali: la Bottega solidale a Genova; la Bottega della solidarietà a Savona; i Magazzini del mondo a La Spezia; lo Zucchero amaro a Chiavari e zona di Levante e l’Associazione Ram a Camogli.

Giuditta Nelli, responsabile Area progetti di Botte

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

284 - La musica dipendente / Settembre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi