Come prendersi cura del fair trade. Due Regioni a confronto

Prosegue il racconto della nostra “rivoluAzione”, attraversando due Regioni vicine: Liguria e Lombardia. Due storie diverse che per il fair trade rappresentano una viva testimonianza di come prendersi cura delle comunità con proposte di economie solidali, sia nelle grandi città sia nei piccoli paesi.

Rispetto alle leggi regionali a sostegno del commercio equo e solidale, la Liguria è tra le pioniere, con quasi 300mila euro erogati nel 2007 per la prima annualità e un ridimensionamento negli ultimi sette anni a una cifra di 50mila euro. Le risorse stanziate sono state declinate in attività di sensibilizzazione, educazione e formazione con eventi pubblici, laboratori nelle scuole, turismo responsabile a cura delle varie organizzazioni locali: la Bottega solidale a Genova; la Bottega della solidarietà a Savona; i Magazzini del mondo a La Spezia; lo Zucchero amaro a Chiavari e zona di Levante e l’Associazione Ram a Camogli.

Giuditta Nelli, responsabile Area progetti di Botte