Come GoFundMe e PayPal aggravano le sofferenze del popolo palestinese

© Alice Cristelli /artarchist

Le restrizioni operate da due tra i principali sistemi di transazioni digitali peggiorano l’isolamento economico della popolazione dei Territori occupati e della Striscia di Gaza e ne compromettono l’accesso a risorse vitali. Colpite organizzazioni che gestiscono campi di sfollati e anche il sindacato dei giornalisti palestinesi. “Sono pratiche discriminatorie e letali”, denuncia la Ong 7amleh

“GoFundMe ha ripetutamente bloccato o limitato raccolte fondi destinate ai palestinesi, privando famiglie, gruppi di mutuo aiuto e iniziative popolari di fondi urgentemente necessari. Queste azioni, intraprese in mezzo a una carestia e a una campagna militare in corso che ha già causato decine di migliaia di morti, non sono solo discriminatorie: sono letali”.

La denuncia di 7amleh-Arab center for the advancement of social media, Ong impegnata nella difesa dei diritti digitali del popolo palestinese, riaccende i riflettori sulle conseguenze devastanti delle restrizioni imposte dalle piattaforme di pagamento digitale nella Striscia di Gaza e nei Territori occupati.

In un appello pubblicato sul proprio sito, e sottoscritto da altre 51 organizzazioni a livello globale, l’organizzazione segnala che la più grande piattaforma di crowdfunding al mondo “ha congelato o rimborsato milioni di dollari raccolti per Gaza, offrendo giustificazioni vaghe che rimandano ai ‛termini di servizio’ e

