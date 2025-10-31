Cinquantamila ombre segnano il fallimento del sistema di accoglienza

Nell’ultimo anno e mezzo le prefetture italiane hanno revocato le misure di accoglienza a oltre 50mila persone, abbandonandole alla strada. Un dato abnorme che mostra lo svuotamento quantitativo e qualitativo di quello che sulla carta ormai ingiallita del decreto legislativo 142 del 2015 sarebbe dovuto diventare un sistema organico di accoglienza e integrazione, finalizzato a supportare migliaia di persone straniere in condizioni di vulnerabilità, e che dieci anni dopo si ritrova invece a forma di un gigantesco parcheggio attraversato da un via vai di ombre.

I numeri relativi al periodo 2024-primo semestre 2025 sono stati ottenuti da Altreconomia attraverso istanze di accesso civico generalizzato inviate agli oltre 100 uffici territoriali del governo, aggiornando un’inchiesta che portiamo avanti dal 2018. Questa volta hanno risposto in 98, restituendo un’inedita e rappresentativa panoramica nazionale, al netto della fisiologica incapacità (o indisponibilità) di enti pur omo